Санкции не работают: приближенные к Путину олигархи продолжают зарабатывать на торговле с ЕС, — СМИ

Российские олигархи придумали несколько схем для уклонения от действия санкций ЕС. Некоторые манипуляции, как отмечает издание The Insider, помогают им получать миллиардные прибыли в Европе.

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Приближенные к лидеру РФ Владимиру Путину миллиардеры, которые находятся под санкциями западных стран, продолжают обогащаться благодаря экспорту товаров на Запад через ряд лазеек. Это помогает их компаниям работать на европейских рынках при условии, если подсанкционный бизнесмен имеет менее 50% доли в компании, говорится в расследовании The Insider.

Издание пишет, что российские подсанкционные бизнесмены продолжают осуществлять управление бизнесом и своими активами несмотря на введенные ограничения ЕС с помощью схемы уменьшения собственной доли в своем бизнесе. В частности, трое ближайших олигархов РФ — Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко — успели благодаря этой схеме получить миллиардные прибыли.

Например, Дерипаска сократил свою долю в En+ и в "Русале", и формально он контролирует En+ на 35%. В то же время его компания En+ имеет 57% пакет акций "Русал". Сам олигарх оплачивает деятельность своей ЧВК, которая воюет против Украины, и успел обогатиться в 1,5 раза до $8,2 млрд.

В то же время Алишер Усманов решил обходить санкционные ограничения благодаря оформлению акций на менеджеров компании, своих родственников или других подконтрольных лиц. Олигарх сократил свою долю в USM до 49% процентов. Ключевой партнер Усманова — депутат Госдумы Андрей Скоч — тоже находится под санкциями, а для их обхода оформил бизнес на своего отца и собственную дочь, на которых ограничения ЕС не распространяются. С начала полномасштабного вторжения РФ, состояние Усманова и Скоча выросло до $13,4 млрд и $6,7 млрд соответственно, а за два года они стали богаче почти на $4 млрд.

По похожей схеме также действуют Андрей Гурьев и его партнер Владимир Литвиненко. В частности, первому принадлежит почти 49% акций "Фосагро", производящей в РФ фосфатные удобрения. В то же время Литвиненко переоформил 20% акций на свою жену Татьяну, и они не попали под ограничения ЕС. Состояние семейства Литвиненко выросло почти вдвое — до $3 млрд.

Журналисты пишут, что ряд российских олигархов вообще не попадает под ограничения ЕС. В частности, олигарх Роман Абрамович продолжает зарабатывать благодаря компании "Евраза", которая является металлургической и горнодобывающей компанией. Его партнер по "Норникелю" Владимир Потанин также не находится под санкциями, и оба олигарха продолжают получать доходы из ЕС.

Также СМИ установило, что так называемый "кошелек" Путина Геннадий Тимченко пошел по пути Усманова и Дерипаски, уменьшив свои доли в бизнесе. Теперь он стал младшим партнером в ряде бизнесов другого олигарха — Леонида Михельсона. Поскольку последний не находится под санкциями ЕС, поэтому ограничения не распространяются на компании, прибыль с которых получает Тимченко.

Напомним, ранее Фокус писал, что суд в Украине вынес решение о конфискации активов Алишера Усманова. Речь идет о тоннах железной руды и об уставном капитале компании "Петер-Сервис Украина".

Также мы рассказывали, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины семь российских олигархов отказались от гражданства РФ. По информации СМИ, Василий Анисимов — один из 210 богатых россиян, связанных с Владимиром Путиным, которых Казначейство США занесло в "кремлевский список" за вероятное вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.