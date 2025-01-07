Китай поставляет РФ сервоприводы, выдавая себя за тайваньскую компанию TRC

Новая схема была разработана не только для обхода санкций, но и чтобы подставить тайваньского производителя автомобильных деталей TRC, считают авторы расследования.

Related video

Китайская компания KST Digital Technology Limited поставляет Российской Федерации сервоприводы для корректируемых авиабомб (КАБ) и "Шахедов", выдавая себя за тайваньскую компанию TRC. Соответствующие документы опубликовал Вадим Лабас на своей странице в Fecebook.

Вадим Лабас отметил, что его пост о поставках в РФ сервоприводов TRC привлек внимание, в частности, журналистов разных стран, экспертов санкционной политики, украинцев, которые живут в Тайване, и самих тайваньцев.

При совместной работе были найдены новые факты, которые прояснили полную картинку поставки сервоприводов для КАБов и "Шахедов". Также было выявлено, что целью схемы был не только обход санкций, но и дискредитация тайваньской компании.

Упоминание компании TRC можно увидеть в опубликованных официальных документах. Кроме того, на таможне сервоприводы проходили, как автомобильные запчасти, поэтому все указывало именно на тайваньскую TRC. Однако расследование показало, что название компании было использовано, чтобы скрыть схему двойного перебренда. Настоящим производителем сервоприводов оказался китайский завод KST Digital Technology Limited.

Китайская компания выдавала себя за TRC Сервопривод HS20 компании KST Digital Technology Limited Подтверждение смены названия компании Подтверждение смены названия компании Документ, подтверждающий оплату товара

Как отмечает Вадим Лабас, компания KST уже привлекала внимание санкционных структур, однако по неизвестным причинам ограничения ее не коснулись. Чтобы избежать санкций, KST передавала продукцию несуществующему производителю Kaiffeng Zhendaqian Technology co., ltd. (KZT). Этот фейковый завод упоминался в российской документации как производитель сервоприводов.

"После того, как товар переходил из KST в KZT, документами его отправляли на китайскую компанию UNIHUI INTERNATIONAL LIMITED. На этом этапе в документах появляется брендирование TRC", — говорится в публикации.

Согласно расследованию, в схеме была замешана еще одна компания — Shenzhen Biosen Bio-Tech Co.,LTD. Эти две китайские компании высылали продукцию на российскую ООО "Омни трейд" и на ее новосозданный клон ООО "Димир Трейд". Оттуда товар поступал в ООО "Трв инженеринг", которая уже под санкциями.

Важно

Санкции не работают: приближенные к Путину олигархи продолжают зарабатывать на торговле с ЕС, — СМИ

"Схему двойного перебренда экспертная среда еще не видела. Но уже известно о том, что она применяется и к другим критически важным компонентам для российского ВПК, в том числе с использованием бренда TRC. Эта схема увеличивает стоимость компонентной базы, но ради определенного товара россияне готовы на такое", — отметил Вадим Лабас.

Напомним, по данным Reuters, компания Huawei Technologies могла получать от тайваньского производителя TSMC чипы, необходимые для ускорителей Huawei Ascend 910B, через китайскую подставную фирму, связанную с Bitmain.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что РФ получила от Intel, Advanced Micro Devices Inc. и Infineon Technologies AG чипов на общую сумму 1 млрд долларов. Компоненты, которые выпускают эти компании, свободно добираются в РФ и попадают внутрь ракет, которыми россияне обстреливают украинцев.