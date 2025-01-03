"Розумні" шланги можуть підвищити ефективність сонячних панелей: як вони працюють

Збиток, який птахи завдають плавучим сонячним панелям, оцінюють приблизно в 30%, проте нова система Nobify може вирішити цю проблему.

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Ізраїльський стартап Nobify створив вдосконалений масив датчиків зі штучним інтелектом (ШІ), під'єднаних до мережі шлангів, які розбризкують воду, відлякуючи птахів над плавучими сонячними панелями. Про це пише портал ISRAEL21c.

Як пояснюють у виданні, птахи можуть стати причиною всіляких неприємностей, зокрема вони знижують ефективність сонячних панелей, залишаючи на них товстий шар екскрементів, і здійснюють нальоти на рибницькі ферми.

Нова платформа виявлення на базі ШІ визначає присутність птахів і активує найближчі до них шланги. Ці активовані шланги розмахують, розпилюючи воду, щоб відлякати птахів.

"Шланги почнуть рухатися хаотично, через що птахи не зможуть обійти їх або вивчити будь-які закономірності; птахи помічають шланги здалеку й уникають наближатися до них", — розповів консультант із розвитку бізнесу Nobify Мааян Падан.

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Генеральний директор і співзасновник компанії Офір Тесслер зазначив, що ринок плавучих сонячних панелей сьогодні не такий вже й великий, проте через кілька років він стане великим, тому зараз саме час для подібних розробок. Крім того, система корисна не тільки для сонячної енергетики, а й для рибницьких ферм.

"На ринках (аквакультури і плавучих сонячних панелей — ред.) шкода, якої завдають птахи, може сягати близько 30 відсотків", — підкреслив Офір Тесслер.

Система Nobify корисна як для сонячних панелей, так і для рибницьких ферм Фото: israel21c

Nobify вже впровадила свої технології в чотирьох місцях в Ізраїлі: на двох рибницьких фермах у кібуцах, на плавучій сонячній електростанції та на об'єкті національної водної компанії Ізраїлю Mekorot.

Нагадаємо, експеримент на вітряній електростанції Сміла в Норвегії показав, що фарбування лопатей у контрастний колір значно скорочує смертність серед диких птахів через зіткнення з вітряними турбінами.

Також повідомлялося, що Управління технологій сонячної енергетики Міненерго США виділить до 11 мільйонів доларів на поліпшення сумісності великомасштабних сонячних електростанцій з дикою природою і сільським господарством.