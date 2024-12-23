Вітряні турбіни можна поліпшити за допомогою звичайної фарби: яку користь це принесе

Хоча вітряні турбіни вважаються екологічно чистим джерелом енергії, вони також завдають шкоди природі, яку можна легко зменшити.

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Експеримент на вітряній електростанції Сміла в Норвегії показав, що фарбування лопатей у контрастний колір значно скорочує смертність серед диких птахів через зіткнення з вітряними турбінами. Про це пише портал The Diary 24.

У межах експерименту дві третини однієї лопаті турбін фарбували в чорний колір. У результаті спостерігалося 70%-ве зниження смертності серед усіх видів пернатих у районі чотирьох пофарбованих турбін, як порівняти з контрольними нефарбованими турбінами.

За даними порталу, однією з цілей експерименту був захист орланів-білохвостів, які перебувають під загрозою вимирання. У районі пофарбованих лопатей не було зафіксовано жодного випадку загибелі цих птахів.

Схожі випробування проводяться в Данії, США, Нідерландах і Південній Африці. Приміром, у південноафриканському варіанті на вітряній електростанції Umoya Energy буде встановлено чотири турбіни, кожна лопать яких пофарбована у дві широкі червоні смуги, а 16 турбін навколо них виступатимуть у ролі контрольних для дослідження. Результати буде опубліковано через кілька років.

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Раніше, 2020 року, було опубліковано результати дослідження загибелі птахів через турбіни, яке провела BirdLife South Africa і яке засвідчило, що з 2014 до 2018 року на 20 вітрових електростанціях по всій країні загинуло приблизно 800 птахів. Багато вбитих або постраждалих птахів включали види, що перебувають під охороною, як-от чорні луні і капські грифи.

"Більшість заходів, доступних для мінімізації зіткнень з турбінами, є дорогими і рідко бувають повністю ефективними. Наш багаторічний досвід моніторингу впливу вітряних електростанцій на птахів показує, що жоден захід не зможе повністю виключити смертельні випадки в кожній ситуації", — ідеться у звіті.

У виданні наголосили, що нанесення візерунків або смуг на лопаті вітряних турбін — це відносно невеликий запобіжний захід, однак він приносить користь популяціям птахів у районах навколо вітроелектростанцій.

Нагадаємо, чотирирічний проєкт HIPERWIND, який показав, що використання меншої кількості матеріалів під час будівництва морських вітряних турбін може знизити вартість вироблюваної енергії на 9%.

Також повідомлялося, що в американському штаті Гаваї планують вивести з експлуатації багато вітрових турбін через скарги місцевих жителів на головні болі, порушення сну і напади.