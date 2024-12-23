Ветряные турбины можно улучшить с помощью обычной краски: какую пользу это принесет

Хотя ветряные турбины считаются экологически чистым источником энергии, они также наносят ущерб природе, который можно легко уменьшить.

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Эксперимент на ветряной электростанции Смела в Норвегии показал, что окрашивание лопастей в контрастный цвет значительно сокращает смертность среди диких птиц из-за столкновений с ветряными турбинами. Об этом пишет портал The Diary 24.

В рамках эксперимента две трети одной лопасти турбин окрашивали в черный цвет. В результате наблюдалось 70%-ное снижение смертности среди всех видов пернатых в районе четырех окрашенных турбин по сравнению с контрольными неокрашенными турбинами.

По данным портала, одной из целей эксперимента была защита орланов-белохвостов, которые находятся под угрозой вымирания. В районе окрашенных лопастей не было зафиксировано ни одного случая гибели этих птиц.

Похожие испытания проводятся в Дании, США, Нидерландах и Южной Африке. К примеру, в южноафриканском варианте на ветряной электростанции Umoya Energy будут установлены четыре турбины, каждая лопасть которых окрашена в две широкие красные полосы, а 16 турбин вокруг них будут выступать в качестве контрольных для исследования. Результаты будут опубликованы через несколько лет.

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Ранее, в 2020 году, были опубликованы результаты исследования гибели птиц из-за турбин, проведенного BirdLife South Africa, которое показало, что с 2014 по 2018 год на 20 ветровых электростанциях по всей стране погибло около 800 птиц. Многие из убитых или пострадавших птиц включали виды, находящиеся под охраной, такие как черные луни и капские грифы.

"Большинство мер, доступных для минимизации столкновений с турбинами, являются дорогостоящими и редко бывают полностью эффективными. Наш многолетний опыт мониторинга воздействия ветряных электростанций на птиц показывает, что ни одна мера не сможет полностью исключить смертельные случаи в каждой ситуации", — говорится в отчете.

В издании подчеркнули, что нанесение узоров или полос на лопасти ветряных турбин – это относительно небольшая мера предосторожности, однако она приносит пользу популяциям птиц в районах вокруг ветоэлектростанций.

Напомним, четырехлетний проект HIPERWIND, который показал, что использование меньшего количества материалов при строительстве морских ветряных турбин может снизить стоимость вырабатываемой энергии на 9%.

Также сообщалось, что в американском штате Гавайи планируют вывести из эксплуатации многие ветровые турбины из-за жалоб местных жителей на головные боли, нарушение сна и приступы.