Энергия будет стоить дешевле: найден новый способ улучшить ветряные турбины

Исследователи выяснили, как правильно сократить расход материалов на строительство турбин, чтобы сделать "зеленую" электроэнергию дешевле.

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Исследовательский институт EPRI Europe в сотрудничестве с DTU Wind and Energy Systems, ETH Zurich, EDF, IFPEN, Университетом Бергена и DNV реализовал четырехлетний проект HIPERWIND, который показал, что использование меньшего количества материалов при строительстве морских ветряных турбин может снизить стоимость вырабатываемой энергии на 9%. Об этом пишет портал ReNews.

Как отмечают в издании, морские ветряные турбины работают в более суровых условиях, чем их аналоги на земле, из-за чего требуют более надежных и дорогих конструкций. Это часто является причиной увеличения затрат, а соответственно и стоимости электроэнергии.

В рамках HIPERWIND исследователи изучили способы измерения и определения различных непостоянных факторов, таких как условия окружающей среды, нагрузки и надежность ветряной турбины. Это помогло определить, как правильно сократить расход материалов и снизить затраты на электроэнергию.

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По данным участников проекта, использование меньшего количества материалов при строительстве турбины может снизить первоначальные затраты, которые составляют около 30% от общей стоимости энергии. Это может сделать энергию, вырабатываемую морскими турбинами, на 9% дешевле. Дополнительная экономия также может достигнута за счет планирования технического обслуживания в периоды низких цен на электроэнергию.

"Главным достижением HIPERWIND является интеграция неопределенностей в процесс проектирования", — сказал Николай Димитров, руководитель проекта из DTU Wind.

В проекте использовался реальный пример морской ветряной электростанции Тиссайд в Англии, принадлежащей EDF. Группа экспертов оценила, могут ли полученные знания снизить затраты в случае реконструкции ветряной электростанции. Дальнейшие исследования будут сосредоточены на развитии этих новых методологий в производстве.

Напомним, в США разработчик возобновляемых источников энергии Exus Renewables North America выделяет 200 миллионов долларов на модернизацию ветряной электростанции Twin Ridges, чтобы увеличить выработку электроэнергии на 30%.

В свою очередь группа инженеров из Университета Вирджинии разработали новые перспективные конструкции роторов, которые могут значительно повысить мощность и производительность морских ветряных турбин.