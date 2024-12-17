Енергія коштуватиме дешевше: знайдено новий спосіб поліпшити вітряні турбіни

Дослідники з'ясували, як правильно скоротити витрати матеріалів на будівництво турбін, щоб зробити "зелену" електроенергію дешевшою.

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Дослідницький інститут EPRI Europe у співпраці з DTU Wind and Energy Systems, ETH Zurich, EDF, IFPEN, Університетом Бергена і DNV реалізував чотирирічний проєкт HIPERWIND, який показав, що використання меншої кількості матеріалів під час будівництва морських вітряних турбін може знизити вартість енергії, яку виробляють, на 9%. Про це пише портал ReNews.

Як зазначають у виданні, морські вітряні турбіни працюють у суворіших умовах, ніж їхні аналоги на землі, через що потребують надійніших і дорожчих конструкцій. Це часто є причиною збільшення витрат, а відповідно — й вартості електроенергії.

У рамках HIPERWIND дослідники вивчили способи вимірювання та визначення різних непостійних чинників, таких, як умови довкілля, навантаження і надійність вітряної турбіни. Це допомогло визначити, як правильно скоротити витрату матеріалів і знизити витрати на електроенергію.

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За даними учасників проєкту, використання меншої кількості матеріалів під час будівництва турбіни може знизити початкові витрати, які становлять близько 30% від загальної вартості енергії. Це може зробити енергію, що виробляється морськими турбінами, на 9% дешевшою. Додаткова економія також може бути досягнута завдяки плануванню технічного обслуговування в періоди низьких цін на електроенергію.

"Головним досягненням HIPERWIND є інтеграція невизначеностей у процес проєктування", — сказав Микола Димитров, керівник проєкту з DTU Wind.

У проєкті використовувався реальний приклад морської вітряної електростанції Тіссайд в Англії, що належить EDF. Група експертів оцінила, чи можуть отримані знання знизити витрати в разі реконструкції вітряної електростанції. Подальші дослідження будуть зосереджені на розвитку цих нових методологій у виробництві.

Нагадаємо, у США розробник поновлюваних джерел енергії Exus Renewables North America виділяє 200 мільйонів доларів на модернізацію вітряної електростанції Twin Ridges, щоб збільшити вироблення електроенергії на 30%.

Зі свого боку група інженерів з Університету Вірджинії розробили нові перспективні конструкції роторів, які можуть значно підвищити потужність і продуктивність морських вітряних турбін.