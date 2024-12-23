Безкоштовна енергія вдень і вночі: створено незвичайну "сонячну" вітряну турбіну

Heat Waver може генерувати більше енергії, ніж звичайна турбіна, проте раніше були побоювання, що нова система вироблятиме "смертельні" сонячні промені.

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Дослідницька група з Ліверпульського університету під керівництвом доктора Джо Кінга побудувала прототип фотоелектричної вітряної турбіни під назвою Heat Waver, яка перетворює енергію сонця і вітру. Про це пише портал The Diary 24.

Повідомляється, що фотоелектрична вітрова турбіна — це унікальна система "два в одному", створена для цілодобового вироблення безкоштовної електроенергії. Вдень сонячні панелі витягують енергію з сонця, а вночі турбіна покладається на вітер. Це дає змогу уникнути перебоїв у виробництві електроенергії.

За даними порталу, під час створення турбіни розробники зіткнулися з низкою труднощів. Наприклад, комп'ютерні прогнози показали, що сонячні панелі, розміщені на турбіні, будуть випромінювати сліпучі промені світла, засліплюючи місцевих жителів і пілотів літаків. Також були побоювання, що турбіни вироблятимуть "смертельні" сонячні промені, які, якщо їх сконцентрувати, можуть спалити будівлі в особливо спекотний день.

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За словами доктора Джо Кінга, щоб вирішити ці проблеми, його команда розробила "тоновані" сонячні панелі, які не відбивають сонячне світло. У виданні зазначили, що нинішня версія турбіни відрізняється від раннього прототипу, який "нагадував величезну диско-кулю".

Як зазначають у виданні, через кілька місяців сонячна турбіна Heat Waver має бути готовою до встановлення. Попри те, що дослідникам ще належить вирішити безліч технічних проблем, доктор Кінг налаштований оптимістично.

Наразі вчені обирають місце для встановлення прототипу турбіни, щоб протестувати технологію. Через нестачу сонячного світла у Великій Британії вони розглядають інші, більш сонячні країни.

Нагадаємо, у США група інженерів під керівництвом Великої Британії успішно провела нову серію випробувань безпілотника PHASA-35 від компанії BAE Systems, який працює на сонячних батареях.

Також повідомлялося, що міжнародна група вчених використовувала машинне навчання, щоб розробити сонячні елементи на основі перовскіту з майже рекордною ефективністю.