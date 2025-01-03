"Умные" шланги могут повысить эффективность солнечных панелей: как они работают

Ущерб, который птицы наносят плавучим солнечным панелям оценивают примерно в 30%, однако новая система Nobify может решить эту проблему.

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Израильский стартап Nobify создал усовершенствованный массив датчиков с искусственным интеллектом (ИИ), подключенных к сети шлангов, которые разбрызгивают воду, отпугивая птиц над плавучими солнечными панелями. Об этом пишет портал ISRAEL21c.

Как объясняют в издании, птицы могут стать причиной всевозможных неприятностей, в частности они снижают эффективность солнечных панелей, оставляя на них толстый слой экскрементов, и совершают налеты на рыбоводческие фермы.

Новая платформа обнаружения на базе ИИ определяет присутствие птиц и активирует ближайшие к ним шланги. Эти активированные шланги размахивают, распыляя воду, чтобы отпугнуть птиц.

"Шланги начнут двигаться хаотично, из-за чего птицы не смогут обойти их или изучить какие-либо закономерности; птицы замечают шланги издалека и избегают приближаться к ним", — рассказал консультант по развитию бизнеса Nobify Мааян Падан.

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Генеральный директор и соучредитель компании Офир Тесслер отметил, что рынок плавучих солнечных панелей сегодня не так уж велик, однако через несколько лет он станет большим, поэтому сейчас самое время для подобных разработок. Кроме того, система полезна не только для солнечной энергетики, но и для рыбоводческих ферм.

"На рынках (аквакультуры и плавучих солнечных панелей – ред.) ущерб, наносимый птицами, может достигать около 30 процентов", — подчеркнул Офир Тесслер.

Система Nobify полезна как для солнечных панелей, так и для рыбоводческих ферм Фото: israel21c

Nobify уже внедрила свои технологии в четырех местах в Израиле: на двух рыбоводческих фермах в кибуцах, на плавучей солнечной электростанции и на объекте национальной водной компании Израиля Mekorot.

Напомним, эксперимент на ветряной электростанции Смела в Норвегии показал, что окрашивание лопастей в контрастный цвет значительно сокращает смертность среди диких птиц из-за столкновений с ветряными турбинами.

Также сообщалось, что Управление технологий солнечной энергетики Минэнерго США выделит до 11 миллионов долларов на улучшение совместимости крупномасштабных солнечных электростанций с дикой природой и сельским хозяйством.