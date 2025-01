Самую большую в мире гидроакумулирующую электростанцию запустили в Китае: как работает

Станция рассчитана на выработку 6,61 ТВт*ч в год при потреблении 8,71 ТВт*ч электроэнергии для перекачки, она усилит энергосистему Китая.

В Китае 31 декабря запустили самую крупную в мире гидроаккумулирующую электростанцию "Фэннин", расположенную в уезде Фэннин провинции Хэбэй, недалеко от Пекина и Тяньцзиня. Подробности стали известны сайту ESS News.

Гидроаккумулирующая электростанция хранит энергию в форме гравитационной потенциальной энергии воды, перекачиваемой из резервуара с более низкой высотой на более высокую. Ее можно использовать для балансировки нагрузки в электрической системе.

Передовая конструкция "Фэннин" включает верхний резервуар емкостью 45,04 млн кубометров и нижний емкостью 71,56 млн кубометров. При полной загрузке верхний резервуар может хранить достаточно энергии для питания станции на полную мощность в течение 10,8 часов, что эквивалентно почти 40 ГВт*ч. Это делает "Фэннин" самым значительным гидроаккумулирующим предприятием в Северном Китае с точки зрения балансировки производства возобновляемой энергии.

На станции установлено 12 реверсивных насосно-турбинных агрегатов мощностью 300 МВт каждый, в том числе два регулируемых агрегата, что доводит общую установленную мощность до 3,6 ГВт. Она рассчитана на выработку 6,61 ТВт*ч в год при потреблении 8,71 ТВт*ч электроэнергии для перекачки и подключается к электросети Северного Китая через четыре линии электропередачи напряжением 500 кВ.

Одной из выдающихся особенностей завода является его подземная электростанция, крупнейшая в своем роде в мире. Объект простирается на 414 метров в длину, 54,5 метра в высоту и 25 метров в ширину. Кроме того, вспомогательная инфраструктура включает 190 подземных туннелей протяженностью более 50 километров.

На станции используется передовая технология насос-турбина с переменной скоростью, что позволяет гибко регулировать нагрузку во время операций по перекачке и быстрее реагировать на частоту. Эти усовершенствования повышают способность станции управлять прерывистостью возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце. По словам разработчиков, станция подключена к гибкой сети постоянного тока (DC) и поддерживает многоэнергетическую комплементарность, снижая влияние колебаний поставок возобновляемой энергии на общую внешнюю сеть.

Проект, разработанный State Grid Xinyuan Group Co., Ltd., дочерней компанией State Grid Corporation of China, привлек инвестиции в размере 19,24 млрд юаней (2,6 млрд долларов США). Строительство началось в мае 2013 года и длилось 11 лет. Станция призвана поддерживать ветровую и солнечную ферму мощностью 10 ГВт в Чжанцзякоу, которая находится неподалеку.

Китай стал мировым лидером в области технологии гидроаккумулирования, которая является наиболее зрелым решением для крупномасштабного долгосрочного хранения энергии. К концу 2024 года Государственная электросетевая корпорация Китая имела 40,56 ГВт действующих мощностей гидроаккумулирования, а еще 53,48 ГВт находились в стадии строительства. Поскольку Китай продолжает расширять свои мощности возобновляемой энергетики, ожидается, что проекты гидроаккумулирования, такие как Fengning, будут играть решающую роль в стабилизации сети и максимальном использовании чистой энергии.

Ранее писали о строительстве в Китае крупнейшей гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо в Тибете. Предполагается, что она будет вырабатывать до 3 млрд кВт*ч в год.