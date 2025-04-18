Первый в мире рабочий ториевый ядерный реактор создали в Китае: как он изменит энергетику

Китайские ученые успешно добавили свежее топливо в действующий реактор на расплавленных солях тория, доказав его работоспособность.

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Как сообщила государственная газета Guangming Daily, об этом достижении главный научный руководитель проекта Сюй Хунцзе объявил на закрытом заседании в Китайской академии наук 8 апреля, передает Interesting Engineering. Ученый считает, что благодаря ему Китай теперь лидирует на мировом рынке энергии.

Он напомнил, что в 1960-х годах американские исследователи построили и испытали первые реакторы на расплавленной соли, но в конечном итоге США отложили программу в пользу технологий на основе урана. Американские ученые оставили свои исследования общедоступными, а китайские использовали данные, чтобы создать собственные установки.

Сюй Хунцзе и его команда в Шанхайском институте прикладной физики CAS изучили рассекреченные американские документы, воссоздали старые эксперименты, а затем улучшили технологию. Строительство текущего реактора началось в 2018 году, и команда выросла с нескольких десятков исследователей до более чем 400.

"Мы освоили каждую технику из записей — а затем продвинулись дальше", — заявил глава китайского проекта. 7

Экспериментальный реактор, расположенный в пустыне Гоби на западе Китая, использует расплавленную соль в качестве носителя топлива и охладителя, а радиоактивный элемент торий в качестве источника энергии. Как говорят в Китае, реактор спроектирован для устойчивой генерации 2 мегаватт тепловой энергии. В Китае уже строят более крупный реактор на расплавленной ториевой соли, который, как планируется, достигнет максимальной мощности к 2030 году и будет вырабатывать 10 мегаватт электроэнергии.

Это первый случай долгосрочной и стабильной эксплуатации данной технологии, что выводит Китай на передовые позиции в мировой гонке за использование в ядерной энергетике тория, который считается более безопасной и распространенной альтернативой урану. Это вещество широко распространен в земной коре и производит меньше долгоживущих радиоактивных отходов.

Его побочные продукты также менее пригодны для использования в качестве оружия, что снижает риски безопасности. В сочетании с технологией расплавленной соли конструкция реактора работает при атмосферном давлении и естественным образом ограничивает перегрев, повышая общую безопасность. Такие особенности делают ториевые реакторы привлекательными в мире, стремящемся к чистым и безопасным источникам энергии.

Как добавила South China Morning Post, некоторые эксперты рассматривают эту технологию как следующую энергетическую революцию и утверждают, что всего одна богатая торием шахта во Внутренней Монголии может потенциально удовлетворить потребности Китая в энергии на десятки тысяч лет, производя при этом минимальное количество радиоактивных отходов.

Недавно сообщали, что в Китае создали самый лучший в мире элемент для солнечных панелей. Он достиг рекордной эффективности — 27,81%.

Ранее писали, когда модульные ядерные реакторы превзойдут солнечные панели. Несколько компаний уже готовятся выпускать достаточно компактные установки, которые можно изготавливать на заводах и круглосуточно использовать для добычи энергии.