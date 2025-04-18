Перший у світі робочий торієвий ядерний реактор створили в Китаї: як він змінить енергетику

Китайські вчені успішно додали свіже паливо в діючий реактор на розплавлених солях торію, довівши його працездатність.

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Як повідомила державна газета Guangming Daily, про це досягнення головний науковий керівник проекту Сюй Хунцзе оголосив на закритому засіданні в Китайській академії наук 8 квітня, передає Interesting Engineering. Вчений вважає, що завдяки йому Китай тепер лідирує на світовому ринку енергії.

Він нагадав, що в 1960-х роках американські дослідники побудували і випробували перші реактори на розплавленій солі, але в кінцевому підсумку США відклали програму на користь технологій на основі урану. Американські вчені залишили свої дослідження загальнодоступними, а китайські використовували дані, щоб створити власні установки.

Сюй Хунцзе і його команда в Шанхайському інституті прикладної фізики CAS вивчили розсекречені американські документи, відтворили старі експерименти, а потім поліпшили технологію. Будівництво поточного реактора почалося 2018 року, і команда зросла з кількох десятків дослідників до більш ніж 400.

"Ми освоїли кожну техніку із записів — а потім просунулися далі", — заявив глава китайського проєкту. 7

Експериментальний реактор, розташований у пустелі Гобі на заході Китаю, використовує розплавлену сіль як носій палива та охолоджувач, а радіоактивний елемент торій як джерело енергії. Як кажуть у Китаї, реактор спроектований для стійкої генерації 2 мегават теплової енергії. У Китаї вже будують більший реактор на розплавленій торієвій солі, який, як планується, досягне максимальної потужності до 2030 року і вироблятиме 10 мегават електроенергії.

Це перший випадок довгострокової і стабільної експлуатації цієї технології, що виводить Китай на передові позиції у світових перегонах за використання в ядерній енергетиці торію, який вважається безпечнішою і поширенішою альтернативою урану. Ця речовина широко поширена в земній корі і виробляє менше довгоживучих радіоактивних відходів.

Його побічні продукти також менш придатні для використання як зброї, що знижує ризики безпеки. У поєднанні з технологією розплавленої солі конструкція реактора працює за атмосферного тиску і природним чином обмежує перегрів, підвищуючи загальну безпеку. Такі особливості роблять торієві реактори привабливими у світі, що прагне до чистих і безпечних джерел енергії.

Як додала South China Morning Post, деякі експерти розглядають цю технологію як наступну енергетичну революцію і стверджують, що всього одна багата на торій шахта у Внутрішній Монголії може потенційно задовольнити потреби Китаю в енергії на десятки тисяч років, виробляючи при цьому мінімальну кількість радіоактивних відходів.

Нещодавно повідомляли, що в Китаї створили найкращий у світі елемент для сонячних панелей. Він досяг рекордної ефективності — 27,81%.

Раніше писали, коли модульні ядерні реактори перевершать сонячні панелі. Кілька компаній уже готуються випускати досить компактні установки, які можна виготовляти на заводах і цілодобово використовувати для видобутку енергії.