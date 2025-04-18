Больше — не всегда лучше: в Китае вводят новый подход к офисным работникам

Крупные китайские компании начали ограничивать сверхурочную работу сотрудников, — хотя раньше работать сверхурочно для Китая считалось обычной практикой.

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Об этом сообщает The Economist.

Например, компания Midea — один из крупнейших китайских производителей бытовой техники — запустила кампанию против "ненужной сверхурочной работы", и работников настойчиво просят уходить из офиса до 18:20. А на заводе производителя дронов DJI рабочим велели заканчивать не позднее 21:00 (хотя и такое время критикуют как слишком позднее).

Новый подход китайских властей, во-первых, хочет бороться с "выгоранием" работников — мол, нет смысла постоянно быть в стрессе из-за работы и при этом не получать результата от собственных усилий. Правда, такие инициативы воспринимаются многими работниками довольно скептически — мол, компании, которые раньше даже заставляли людей работать больше нормы, теперь вдруг обеспокоились отсутствием мотивации.

Во-вторых, власти КНР хотят, чтобы китайцы тратили больше именно внутри страны, а не полагались только на экспорт и крупные строительные проекты. Для этого разработали специальный план, в котором обосновывается "право на отдых и отпуск", и добавили два государственных выходных. Однако и здесь новая риторика подвергается критике: некоторые считают, что это было просто вынужденным шагом, ведь Евросоюз недавно запретил продукцию, изготовленную с использованием принудительного труда, в том числе и "чрезмерной сверхурочной работы".

Как отмечает издание, ранее привычные для европейцев два выходных считались роскошью для китайцев. В 2019 году основатель бизнес-группы Alibaba Джек Ма вызвал резонанс своим заявлением о "работе в формате 996" (с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю).

Также мы сообщали, что власти Испании обдумывают сокращение рабочей недели до четырех дней без уменьшения заработной платы.

В 2024 году на четырехдневную рабочую неделю перешла Исландия. По данным экспертов, экономический рост страны после такого шага стал быстрее, а уровень безработицы стал одним из самых низких в Европе.