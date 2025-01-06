Власти Испании хотят сократить рабочую неделю до четырех дней: бизнес против

Сокращение рабочей недели до четырех дней не предусматривает уменьшение заработной платы. Бизнесу грозят серьезные штрафы за переработки — до 10 000 евро на одного работника.

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Правительство Испании и два крупнейших профсоюза страны договорились сократить рабочую неделю до четырех дней и при этом оставить заработную плату без изменений. Об этом сообщило Reuters.

Нововведение должен еще одобрить парламент, но оно уже сталкивается с противодействием многих работодателей. Министр труда и социальной экономики Иоланда Диас, а также лидеры профсоюзов назвали изменения "историческими". Максимальное количество рабочих часов в неделю сократится с нынешних 40 до 37,5 при неизменной заработной плате до конца 2025 года.

"Сегодня мы выплачиваем долг трудящимся Испании, новым поколениям, которые понимают, что личное время — это не роскошь, а основополагающее право", — сказала министр.

Запланированная реформа затронет около 12 миллионов работников. Любые дополнительные отработанные часы будут считаться сверхурочными. Обеспечение соблюдения обязательств по учету рабочего времени будет ужесточено, а штрафы для компаний — увеличены до 10 000 евро за одного работника.

Сокращение рабочей недели вызвало протест со стороны главного объединения работодателей CEOE. Специалисты против ввода закона и выступают за коллективные переговоры с каждой компанией для адаптации к конкретным потребностям.

Министр экономики Карлос Куэрпо дал понять, что реализацию идеи могут отложить до 2026 года, чтобы предоставить малому бизнесу время на изменение рабочих процессов.

Издание El Pais приводит в пример технологическую компанию Hack a Boss, руководители которой ввели четырехдневную рабочую неделю. По словам Лолы Кукехо, руководителя отдела кадров, компания верит в такую модель и считает ее эффективной. В первый год наблюдался самый большой рост в истории компании.

По понедельникам команды встречаются, чтобы совместно определить цели на следующие четыре дня. Каждый работник распределяет свои задачи в течение недели в соответствии со своими предпочтениями.

"Если вы не закончите с делами в четверг, вам придется работать в пятницу или даже в выходные. Этого почти никогда не происходит, потому что мы сами ставим цели, чтобы выполнить их за четыре дня", — добавляет она.

Напомним, капитан ВСУ Андрей Гнатуш предлагал ввести в Украине 10-часовой рабочий день вместо 8-часового. По его мнению, это максимально приобщит людей к поднятию обороноспособности страны.

В Польше с 1 января 2025 года повысили минимальную заработную плату. Каждый поляк в среднем зарабатывает в 5 раз больше украинца.