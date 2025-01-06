Влада Іспанії хоче скоротити робочий тиждень до чотирьох днів: бізнес проти

Скорочення робочого тижня до чотирьох днів не передбачає зменшення заробітної плати. Бізнесу загрожують серйозні штрафи за перепрацювання — до 10 000 євро на одного працівника.

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Уряд Іспанії та дві найбільші профспілки країни домовилися скоротити робочий тиждень до чотирьох днів і при цьому залишити заробітну плату без змін. Про це повідомило Reuters.

Нововведення має ще схвалити парламент, але воно вже стикається з протидією багатьох роботодавців. Міністр праці та соціальної економіки Іоланда Діас, а також лідери профспілок назвали зміни "історичними". Максимальна кількість робочих годин на тиждень скоротиться з нинішніх 40 до 37,5 за незмінної заробітної плати до кінця 2025 року.

"Сьогодні ми виплачуємо борг трудящим Іспанії, новим поколінням, які розуміють, що особистий час — це не розкіш, а основоположне право", — сказала міністр.

Запланована реформа торкнеться близько 12 мільйонів працівників. Будь-які додаткові відпрацьовані години вважатимуться понаднормовими. Забезпечення дотримання зобов'язань з обліку робочого часу буде посилено, а штрафи для компаній — збільшено до 10 000 євро за одного працівника.

Скорочення робочого тижня викликало протест з боку головного об'єднання роботодавців CEOE. Фахівці проти введення закону і виступають за колективні переговори з кожною компанією для адаптації до конкретних потреб.

Міністр економіки Карлос Куерпо дав зрозуміти, що реалізацію ідеї можуть відкласти до 2026 року, щоб надати малому бізнесу час на зміну робочих процесів.

Видання El Pais наводить як приклад технологічну компанію Hack a Boss, керівники якої запровадили чотириденний робочий тиждень. За словами Лоли Кукехо, керівника відділу кадрів, компанія вірить у таку модель і вважає її ефективною. У перший рік спостерігалося найбільше зростання в історії компанії.

Щопонеділка команди зустрічаються, щоб спільно визначити цілі на наступні чотири дні. Кожен працівник розподіляє свої завдання протягом тижня відповідно до своїх уподобань.

"Якщо ви не закінчите зі справами в четвер, вам доведеться працювати в п'ятницю або навіть у вихідні. Цього майже ніколи не відбувається, тому що ми самі ставимо цілі, щоб виконати їх за чотири дні", — додає вона.

Нагадаємо, капітан ЗСУ Андрій Гнатуш пропонував запровадити в Україні 10-годинний робочий день замість 8-годинного. На його думку, це максимально долучить людей до підняття обороноздатності країни.

У Польщі з 1 січня 2025 року підвищили мінімальну заробітну плату. Кожен поляк у середньому заробляє в 5 разів більше за українця.