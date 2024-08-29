Плюс два часа: капитан ВСУ предлагает увеличить рабочий день в Украине

Андрей Гнатуш предложил увеличить рабочее время на два часа, чтобы в настоящее время работать на восстановление экономики страны, энергетическую мощность и развитие ВПК.

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В Украине необходимо ввести 10-часовой рабочий день вместо 8-часового. Украинцы должны два часа работать на восстановление экономики, ВПК и энергетические мощности страны. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам, капитан ВСУ Андрей Гнатуш в эфире Киев24.

"Украинцам необходимо максимально мобилизоваться. Понять, что война их касается. А кто забыл, тот может в темноте посидеть, посмотреть на черные улицы за окном. Надо максимально приобщаться к поднятию обороноспособности страны. Я бы вообще на месте государства рассмотрел вариант перевода с 8- часового рабочего дня на 10-часовой. Два часа работаем на восстановление экономики страны, на энергетические мощности, на ВПК, все, что связано с войной", — отметил Андрей Гнатуш.

Андрей Гнатуш – эксперт по энергетическим вопросам, капитан ВСУ. Директор ООО НПП "Энергия-Новояворовск", пытался самовыдвиженцем попасть в Верховную Раду в 2019 году в мажоритарном округе №122.

Напомним, что на фоне полномасштабной войны в Украине одной из центральных проблем есть дефицит кадров. Работодатели отмечают нехватку квалифицированных работников, а тысячи вакансий остаются незаполненными.

В конце июля в Минэкономики отметили, что Украине не хватает 4,5 млн. работников. Однако следует отметить, что за два года в среднем в экономике зарплата в долларовом эквиваленте снизилась почти с 500 долларов до 482. Причем больше всего просели заработные платы в культурной и образовательной сферах — на 14-18%.

Тем временем в Кабинете Министров Украины заговорили о внедрении механизма экономического бронирования. Основная цель его состоит не в обеспечении развития бизнеса в тылу., а в выводе зарплат военнообязанных по тени с целью пополнения госбюджета.