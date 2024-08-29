Плюс дві години: капітан ЗСУ пропонує збільшити робочий день в Україні

Андрій Гнатуш запропонував збільшити робочий час на дві години, щоб в цей час працювати на відновлення економіки країни, енергетичну потужність та розвиток ВПК.

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В Україні необхідно ввести 10-годинний робочий день замість 8-годинного. Українці мають дві години працювати на відновлення економіки, ВПК та енергетичні потужності країни. Про це заявив експерт з енергетичних питань, капітан ЗСУ Андрій Гнатуш в ефірі Київ24.

"Українцям необхідно максимально мобілізуватися. Зрозуміти, що війна їх торкається. А хто забув, той може в темряві посидіти, подивитись на чорні вулиці за вікном. Треба максимально долучатися до підняття обороноздатності країни. Я б взагалі на місці держави розглянув варіант переведення з 8-годинного робочого дня на 10-годинний. Дві години працюємо на відновлення економіки країни, на енергетичні потужності, на ВПК, все, що пов'язано з війною", — зазначив Андрій Гнатуш.

Андрій Гнатуш — експерт з енергетичних питань, капітан ЗСУ. Директор ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ", намагався самовисуванцем потрапити до Верховної Ради у 2019 році на мажоритарному окрузі №122.

Нагадаємо, що на тлі повномасштабної війни в Україні однією з центральних проблем є дефіцит кадрів. Роботодавці зазначають про брак кваліфікованих працівників, а тисячі вакансій залишаються незаповненими.

Наприкінці липня в Мінекономіки зазначили, що Україні не вистачає 4,5 млн працівників. Однак слід зазначити, що за два роки у середньому в економіці зарплата у доларовому еквіваленті знизилася з майже 500 доларів до 482. Причому найбільше просіли заробітні плати у культурній та освітній сферах — на 14-18%.

Тим часом в Кабінеті Міністрів України заговорили про запровадження механізму економічного бронювання. Основна ціль його полягає не у забезпеченні розвитку бізнесу в тилу, а у виведенні зарплат військовозобов'язаних із тіні з метою поповнення держбюджету.