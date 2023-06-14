Останній понеділок: учені назвали найнебезпечніший день для серцевих захворювань

Понеділок, початок робочого тижня, сумнозвісний стресом і важкими робочими днями, тепер може похвалитися ще більш похмурим твердженням — це найімовірніший день для небезпечних для життя серцевих нападів.

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Старий добрий понеділок, загальний жах початку робочого тижня, поповнився ще одним похмурим моментом. Крім поширених скарг на післявихідну депресію і дедлайни, що насуваються, понеділок також є днем із найбільшою ймовірністю виникнення найсмертоноснішого виду серцевого нападу, згідно з новим дослідженням, пише Science Alert.

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Це тривожне відкриття ґрунтується на ретельному аналізі 10 528 випадків госпіталізації в Ірландії та Північній Ірландії в період з 2013 по 2018 рік. Кожен із цих пацієнтів переніс важкий тип серцевого нападу, відомий як інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST (ІМПССТ) — небезпечний стан, коли велика коронарна артерія повністю блокується, перекриваючи кровотік до значної частини серця.

Дослідження показало, що в понеділок ризик отримати ІМПССТ збільшується на 13% порівняно із середнім тижневим показником, причому цього дня сталося понад 1 650 випадків. "Існує міцний статистичний зв'язок між початком робочого тижня та виникненням ішемічної хвороби серця", — каже провідний кардіолог Джек Лаффан з Белфастського фонду охорони здоров'я та соціального забезпечення. Ця цікава закономірність спостерігалася і раніше, але залишається інтригуючою дивиною для дослідників.

Цікаво, що кількість госпіталізацій у неділю також трохи перевищила середній тижневий показник, але не настільки значно, щоб звернути на себе увагу. У четвер, з іншого боку, спостерігалася найменша кількість прийомів, але й це не мало достатньої статистичної ваги.

То що ж спричинило цей сплеск у понеділок?

Хоча в даних не розглядалися явні причинно-наслідкові зв'язки, можна припустити, що певну роль відіграє стрес, пов'язаний із переходом від спокійних вихідних до напруженого робочого тижня. Ця гіпотеза також не позбавлена підстав. У шведському дослідженні 2017 року, в якому взяли участь понад 156 000 пацієнтів, відзначалася вища частота серцевих нападів щопонеділка, особливо в холодні місяці, що дає підстави припустити, що стрес справді може бути одним із чинників.

Лаффан вважає, що причина може бути багатогранною. Цілком правдоподібно розглянути вплив циркадних ритмів — нашого природного біологічного годинника, який регулює цикл сну-неспання і впливає на фізіологічні процеси, такі як кров'яний тиск. Будь-яке порушення цього циклу може потенційно вплинути на здоров'я серцево-судинної системи, роблячи початок робочого тижня "гарячою зоною" для серцевих нападів.

Випадки ІМПСST потребують негайного медичного реагування, оскільки вони зазвичай вимагають проведення екстреної процедури для розблокування артерії. Швидке лікування має вирішальне значення для підвищення шансів на виживання. Лише у Великій Британії щороку відбувається близько 30 000 госпіталізацій з приводу ІМПСССТ.

Однак, хоча статистика понеділка може здатися лякаючою, Лаффан підкреслює, що це не означає, що ви можете втрачати пильність до кінця тижня. Підтримка здоров'я серця — це постійна робота, і варто звернути увагу на додаткові навантаження, які може чинити початок робочого тижня на ваш організм.

Нілеш Самані, медичний директор Британського фонду серця, наполягає на тому, що розуміння того, чому серцеві напади більш вірогідні в певні дні, може в кінцевому підсумку допомогти врятувати життя. "Це дослідження зміцнює наше розуміння часу виникнення особливо серйозних серцевих нападів, але нам ще належить робота з виявлення причин цих закономірностей", — заявляє він.

Раніше Фокус писав про запоруку здорового серця. У новому дослідженні виявлено зв'язок між потужними м'язами ніг та зниженням ризику серцевої недостатності після інфаркту.

Також Фокус писав про нові стовбурові клітини, які дозволяють безпечніше трансплантувати серце. У минулому приживлені стовбурові клітини викликали небезпечні серцеві ритми, що робило терапію стовбуровими клітинами ризикованою пропозицією для пацієнтів з інфарктом міокарда та серцевою недостатністю.