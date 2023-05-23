Міцний фундамент серця. Сильні ноги знижують ризик серцевої недостатності

У новому дослідженні виявлено зв'язок між потужними м'язами ніг і зниженням ризику серцевої недостатності після інфаркту.

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Серцева недостатність виникає переважно після інфаркту міокарда і розвивається приблизно у 6-9% людей, які пережили інфаркт. І нове дослідження показало взаємозв'язок між потужними м'язами квадріцепса і нижчим ризиком смертності серед людей, які страждають на ішемічну хворобу серця, пише Samaa.

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Дослідники взяли максимальну силу квадрицепса як мірило загальної сили ніг. Пацієнтам, які сиділи в кріслі, давали вказівку максимально розгинати квадрицепс протягом п'яти секунд. Ручний динамометр був закріплений на щиколотці, щоб зафіксувати пікове значення в кг. Процедуру виконували на кожній нозі, а середнє значення по двох ногах слугувало точкою відліку.

Силу розраховували відповідно до маси тіла шляхом ділення сили квадрицепса в кг на масу тіла в кг, потім збільшували на коефіцієнт 100 для отримання показника у % від маси тіла. Залежно від їхнього відносного становища стосовно медіанного значення для їхньої статі, пацієнтів позначали як таких, що мають "високу" або "низьку" силу.

Медіанні значення були встановлені на рівні 33% маси тіла для жінок і 52% маси тіла для чоловіків. Серед учасників 451 особу було віднесено до категорії з низькою силою квадрицепса, а 481 — з високою силою.

Середній період спостереження становив 4,5 року, протягом яких у 67 пацієнтів (7,2%) було діагностовано серцеву недостатність. Частота серцевої недостатності становила 10,2 на 1000 людино-років серед пацієнтів з високою силою квадріцепса і значно вища — 22,9 на 1000 людино-років серед пацієнтів з низькою силою.

Вчені ретельно вивчили зв'язок між силою квадрицепса (низька і висока) і подальшим ризиком розвитку серцевої недостатності.

Аналіз було нормалізовано з урахуванням різних чинників, що сприяють розвитку серцевої недостатності після інфаркту міокарда, таких як вік, стать, індекс маси тіла, попередні інфаркти міокарда або стенокардія, діабет, фібриляція передсердь, хронічна обструктивна хвороба легень, захворювання периферичних артерій і функціональність нирок.

Для порівняння, високий рівень сили квадрицепсів співвідносився з 41% меншою ймовірністю розвитку серцевої недостатності.

Був проведений додатковий аналіз, сфокусований на зв'язку між постійною силою квадрицепса і ризиком серцевої недостатності. Збільшення сили квадрицепса на кожні 5% маси тіла співвідносилося з 11% зниженням ймовірності серцевої недостатності.

Результати цього дослідження проливають нове світло на значну роль сили ніг, особливо чотириголового м'яза, у здоров'ї серця. Це відкриття може змінити підхід до кардіологічної реабілітації після інфаркту, підкресливши важливість тренування сили ніг як профілактичного заходу проти серцевої недостатності. Це потужне нагадування про те, що сильне тіло може сприяти зміцненню серця, і що шлях до здоров'я серця може бути таким же простим, як підтримання ніг у хорошій фізичній формі.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.