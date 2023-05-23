Крепкий фундамент сердца. Сильные ноги снижают риск сердечной недостаточности

В новом исследовании выявлена связь между мощными мышцами ног и снижением риска сердечной недостаточности после инфаркта.

Related video

Сердечная недостаточность возникает преимущественно после инфаркта миокарда и развивается примерно у 6-9% людей, переживших инфаркт. И новое исследование показало взаимосвязь между мощными мышцами квадрицепса и более низким риском смертности среди людей, страдающих ишемической болезнью сердца, пишет Samaa.

В Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Ученые выдвинули и проверили предположение, что сила ног может соответствовать меньшей вероятности развития сердечной недостаточности после острого инфаркта миокарда. В исследование были включены 932 пациента, поступивших в период с 2007 по 2020 год по поводу острого инфаркта миокарда. Эти пациенты не страдали сердечной недостаточностью ни до поступления, ни во время пребывания в больнице. Средний возраст группы составил 66 лет, 81% (753 участника) – мужчины.

Исследователи приняли максимальную силу квадрицепса в качестве мерила общей силы ног. Пациентам, сидящим в кресле, давали указание максимально разгибать квадрицепс в течение пяти секунд. Ручной динамометр был закреплен на лодыжке, чтобы зафиксировать пиковое значение в кг. Процедура выполнялась на каждой ноге, а среднее значение по двум ногам служило точкой отсчета.

Сила рассчитывалась в соответствии с массой тела путем деления силы квадрицепса в кг на массу тела в кг, затем увеличивалась на коэффициент 100 для получения показателя в % от массы тела. В зависимости от их относительного положения по отношению к медианному значению для их пола, пациенты обозначались как имеющие "высокую" или "низкую" силу.

Медианные значения были установлены на уровне 33% массы тела для женщин и 52% массы тела для мужчин. Среди участников 451 человек был отнесен к категории с низкой силой квадрицепса, а 481 – с высокой силой.

Средний период наблюдения составил 4,5 года, в течение которых у 67 пациентов (7,2%) была диагностирована сердечная недостаточность. Частота сердечной недостаточности составила 10,2 на 1000 человеко-лет среди пациентов с высокой силой квадрицепса и значительно выше – 22,9 на 1000 человеко-лет среди пациентов с низкой силой.

Ученые тщательно изучили связь между силой квадрицепса (низкая и высокая) и последующим риском развития сердечной недостаточности.

Анализ был нормализован с учетом различных факторов, способствующих развитию сердечной недостаточности после инфаркта миокарда, таких как возраст, пол, индекс массы тела, предыдущие инфаркты миокарда или стенокардия, диабет, фибрилляция предсердий, хроническая обструктивная болезнь легких, заболевания периферических артерий и функциональность почек.

Для сравнения, высокий уровень силы квадрицепсов соотносился с 41% меньшей вероятностью развития сердечной недостаточности.

Был проведен дополнительный анализ, сфокусированный на связи между постоянной силой квадрицепса и риском сердечной недостаточности. Увеличение силы квадрицепса на каждые 5% массы тела соотносилось с 11% снижением вероятности сердечной недостаточности.

Результаты этого исследования проливают новый свет на значительную роль силы ног, особенно четырехглавой мышцы, в здоровье сердца. Это открытие может изменить подход к кардиологической реабилитации после инфаркта, подчеркнув важность тренировки силы ног как профилактической меры против сердечной недостаточности. Это мощное напоминание о том, что сильное тело может способствовать укреплению сердца, и что путь к здоровью сердца может быть таким же простым, как поддержание ног в хорошей физической форме.

Ранее Фокус писал о боли в груди. Как отличить сердечный приступ от изжоги — рассказывают эксперты.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.