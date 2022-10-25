Боль в груди — опасный звоночек. Как отличить сердечный приступ от изжоги

Кардиологи рассказали, на что стоит обратить внимание и когда следует обратиться за медицинской помощью.

Related video

Боли в груди — один из наиболее распространенных симптомов, с которыми люди обращаются в отделение неотложной помощи или приходят на прием к врачу. Однако причины возникновения такой боли могут быть абсолютно разными — кардиологи рассказали, на что следует обратить внимание и когда необходимо незамедлительно обратиться за помощью, пишет Washington Post.

По словам кардиолога и избранного президента Американского общества профилактической кардиологии Марты Гулати, несмотря на то, что боли в груди являются одной из самых распространенных причин обращений за медицинской помощью, далеко не все и не всегда способны понять причину появление этих болей.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Гулати отмечает, причины возникновения боли в груди могут быть разными, например:

газы;

изжога;

воспаление реберного хряща;

беспокойство;

сердечный приступ;

тромб в легких;

расслоение аорты.

Отметим, что у женщин сердечные приступы часто могут протекать без болей в груди, что значительно усложняет проблему и откладывает оказание неотложной помощи. Кроме того, риск сердечного приступа увеличивается с возрастом, а потому пожилым людям необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

Боли в груди также могут свидетельствовать о ряде других опасных проблем. Например, расслоение аорты, разрыв сосуда, доставляющего кровь к остальным частям тела, также может сопровождаться болями в груди. Болезненные ощущения также могут ощущаться при образовании тромбов в легких и разрыве пищевода.

Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, боль в груди также может проявляться болями, стеснением или давлением в ряде других областей, например

плечах;

руках;

шее;

спине;

верхней части живота;

челюсти.

Боли во всех вышеперечисленных областях кардиологи относят к потенциально опасным.

Когда следует проконсультироваться с врачом

Если у вас уже было диагностировано такое состояние, как стенокардия или обнаружена хроническая проблема, например частая изжога. В таких случаях кардиологи рекомендуют незамедлительно проконсультироваться с врачом.

По словам интервенционного кардиолога и доцента Йельского университета Майкла Нанна, если определенный симптом уже встречался у вас раньше и он уже оценивался специалистом, а сейчас обострился, в этом случае уместной будет несрочная оценка — то есть звонить в неотложку вовсе не обязательно, достаточно проконсультироваться с лечащим врачом.

Когда следует вызывать скорую

Острая боль в груди или внезапный дискомфорт, который вы не испытывали ранее требует незамедлительной медицинской помощи. По словам Нанна, не стоит в таком случае искать симптомы в Сети или звонить своему врачу — срочно вызывайте неотложку.

Кардиолог настаивает, что в случае потенциально серьезных причин пациенту необходимо получить медицинскую помощь, как можно скорее — это может стать решающим фактором. В то же время медики отмечают, что в таком состоянии лучше не пытаться добраться до больницы самостоятельно и ни в коем случае не садиться за руль. Если в подобной ситуации все же вызвать неотложку, медики смогут начать лечение уже в карете скорой помощи, а в приемном покое больницы вас уже будет ждать кардиологическая бригада.

Ранее Фокус писал о том, что "гормон любви" способен вылечить не только "разбитое сердце", но и другие сердечные болезни.