Біль у грудях — небезпечний дзвіночок. Як відрізнити серцевий напад від печії

Кардіологи розповіли, на що варто звернути увагу та коли слід звернутися за медичною допомогою.

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Болі в грудях — один із найпоширеніших симптомів, із якими люди звертаються до відділення невідкладної допомоги або приходять на прийом до лікаря. Однак причини виникнення такого болю можуть бути абсолютно різними — кардіологи розповіли, на що слід звернути увагу та коли необхідно негайно звернутися за допомогою, пише Washington Post.

За словами кардіологині й обраної президентки Американського товариства профілактичної кардіології Марти Гулаті, незважаючи на те, що біль у грудях є однією з найпоширеніших причин звернень за медичною допомогою, далеко не всі й не завжди здатні зрозуміти причину виникнення цього болю.

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Гулаті зазначає, що причини виникнення болю в грудях можуть бути різними, наприклад:

гази;

печія;

запалення реберного хряща;

занепокоєння;

серцевий напад;

тромб у легенях;

розшарування аорти.

Зазначимо, що в жінок серцеві напади часто можуть протікати без болю в грудях, що значно ускладнює проблему та відкладає надання невідкладної допомоги. Крім того, ризик серцевого нападу збільшується з віком, а тому людям похилого віку необхідно негайно звертатися до лікаря.

Болі в грудях також можуть свідчити про низку інших небезпечних проблем. Наприклад, розшарування аорти, розрив судини, що доставляє кров до інших частин тіла, також може супроводжуватись болями в грудях. Болючі відчуття також можуть відчуватися в разі утворенні тромбів у легенях і розриві стравоходу.

Згідно з рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації, біль у грудях також може проявлятися болями, стисненням або тиском у низці інших областей, наприклад:

плечах;

руках;

шиї;

спині;

верхній частині живота;

щелепах.

Болі у всіх вищезгаданих областях кардіологи відносять до потенційно небезпечних.

Коли слід проконсультуватися з лікарем

Якщо у вас уже був діагностований такий стан як стенокардія або виявлена хронічна проблема, наприклад, часта печія. У таких випадках кардіологи радять негайно проконсультуватися з лікарем.

За словами інтервенційного кардіолога й доцента Єльського університету Майкла Нанна, якщо певний симптом уже зустрічався у вас раніше і він уже оцінювався фахівцем, а зараз загострився, у цьому випадку доречною буде нестрокова оцінка — тобто дзвонити в невідкладну допомогу зовсім не обов'язково, достатньо проконсультуватися з лікарем, у якого ви лікуєтеся.

Коли слід викликати швидку

Гострий біль у грудях або раптовий дискомфорт, який ви не відчували раніше, вимагає негайної медичної допомоги. За словами Нанна, не варто в такому разі шукати симптоми в мережі або дзвонити до свого лікаря — терміново викликайте невідкладну допомогу.

Кардіолог наполягає, що в разі потенційно серйозних причин пацієнту необхідно отримати медичну допомогу якнайшвидше — це може стати вирішальним фактором. Водночас медики зазначають, що в такому стані краще не намагатися дістатися лікарні самостійно та в жодному разі не сідати за кермо. Якщо в подібній ситуації все ж таки викликати невідкладну допомогу, медики зможуть розпочати лікування вже в кареті швидкої допомоги, а в приймальному відділенні лікарні на вас уже чекатиме кардіологічна бригада.

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