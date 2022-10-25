Біль у грудях — небезпечний дзвіночок. Як відрізнити серцевий напад від печії
Кардіологи розповіли, на що варто звернути увагу та коли слід звернутися за медичною допомогою.
Болі в грудях — один із найпоширеніших симптомів, із якими люди звертаються до відділення невідкладної допомоги або приходять на прийом до лікаря. Однак причини виникнення такого болю можуть бути абсолютно різними — кардіологи розповіли, на що слід звернути увагу та коли необхідно негайно звернутися за допомогою, пише Washington Post.
За словами кардіологині й обраної президентки Американського товариства профілактичної кардіології Марти Гулаті, незважаючи на те, що біль у грудях є однією з найпоширеніших причин звернень за медичною допомогою, далеко не всі й не завжди здатні зрозуміти причину виникнення цього болю.
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Гулаті зазначає, що причини виникнення болю в грудях можуть бути різними, наприклад:
- гази;
- печія;
- запалення реберного хряща;
- занепокоєння;
- серцевий напад;
- тромб у легенях;
- розшарування аорти.
Зазначимо, що в жінок серцеві напади часто можуть протікати без болю в грудях, що значно ускладнює проблему та відкладає надання невідкладної допомоги. Крім того, ризик серцевого нападу збільшується з віком, а тому людям похилого віку необхідно негайно звертатися до лікаря.
Болі в грудях також можуть свідчити про низку інших небезпечних проблем. Наприклад, розшарування аорти, розрив судини, що доставляє кров до інших частин тіла, також може супроводжуватись болями в грудях. Болючі відчуття також можуть відчуватися в разі утворенні тромбів у легенях і розриві стравоходу.
Згідно з рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації, біль у грудях також може проявлятися болями, стисненням або тиском у низці інших областей, наприклад:
- плечах;
- руках;
- шиї;
- спині;
- верхній частині живота;
- щелепах.
Болі у всіх вищезгаданих областях кардіологи відносять до потенційно небезпечних.
Коли слід проконсультуватися з лікарем
Якщо у вас уже був діагностований такий стан як стенокардія або виявлена хронічна проблема, наприклад, часта печія. У таких випадках кардіологи радять негайно проконсультуватися з лікарем.
За словами інтервенційного кардіолога й доцента Єльського університету Майкла Нанна, якщо певний симптом уже зустрічався у вас раніше і він уже оцінювався фахівцем, а зараз загострився, у цьому випадку доречною буде нестрокова оцінка — тобто дзвонити в невідкладну допомогу зовсім не обов'язково, достатньо проконсультуватися з лікарем, у якого ви лікуєтеся.
Коли слід викликати швидку
Гострий біль у грудях або раптовий дискомфорт, який ви не відчували раніше, вимагає негайної медичної допомоги. За словами Нанна, не варто в такому разі шукати симптоми в мережі або дзвонити до свого лікаря — терміново викликайте невідкладну допомогу.
Кардіолог наполягає, що в разі потенційно серйозних причин пацієнту необхідно отримати медичну допомогу якнайшвидше — це може стати вирішальним фактором. Водночас медики зазначають, що в такому стані краще не намагатися дістатися лікарні самостійно та в жодному разі не сідати за кермо. Якщо в подібній ситуації все ж таки викликати невідкладну допомогу, медики зможуть розпочати лікування вже в кареті швидкої допомоги, а в приймальному відділенні лікарні на вас уже чекатиме кардіологічна бригада.
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