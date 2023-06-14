Последний понедельник: ученые назвали самый опасный день для сердечных заболеваний

Понедельник, начало рабочей недели, печально известное стрессом и тяжелыми рабочими днями, теперь может похвастаться еще более мрачным утверждением — это самый вероятный день для опасных для жизни сердечных приступов.

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Старый добрый понедельник, всеобщий ужас начала рабочей недели, пополнился еще одним мрачным моментом. Помимо распространенных жалоб на послевыходную депрессию и надвигающиеся дедлайны, понедельник также является днем с наибольшей вероятностью возникновения самого смертоносного вида сердечного приступа, согласно новому исследованию, пишет Science Alert.

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Это тревожное открытие основано на тщательном анализе 10 528 случаев госпитализации в Ирландии и Северной Ирландии в период с 2013 по 2018 год. Каждый из этих пациентов перенес тяжелый тип сердечного приступа, известный как инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМПСST) — опасное состояние, когда крупная коронарная артерия полностью блокируется, перекрывая кровоток к значительной части сердца.

Исследование показало, что в понедельник риск получить ИМПСST увеличивается на 13% по сравнению со средним недельным показателем, причем в этот день произошло более 1 650 случаев. "Существует прочная статистическая связь между началом рабочей недели и возникновением ишемической болезни сердца", — говорит ведущий кардиолог Джек Лаффан из Белфастского фонда здравоохранения и социального обеспечения. Эта любопытная закономерность наблюдалась и ранее, но остается интригующей странностью для исследователей.

Интересно, что число госпитализаций в воскресенье также немного превысило средний недельный показатель, но не настолько значительно, чтобы обратить на себя внимание. В четверг, с другой стороны, наблюдалось наименьшее количество приемов, но и это не имело достаточного статистического веса.

Так что же вызвало этот всплеск в понедельник?

Хотя в данных не рассматривались явные причинно-следственные связи, можно предположить, что определенную роль играет стресс, связанный с переходом от спокойных выходных к напряженной рабочей неделе. Эта гипотеза также не лишена оснований. В шведском исследовании 2017 года, в котором приняли участие более 156 000 пациентов, отмечалась более высокая частота сердечных приступов по понедельникам, особенно в холодные месяцы, что позволяет предположить, что стресс действительно может быть одним из факторов.

Лаффан считает, что причина может быть многогранной. Вполне правдоподобно рассмотреть влияние циркадных ритмов — наших естественных биологических часов, которые регулируют цикл сна-бодрствования и влияют на физиологические процессы, такие как кровяное давление. Любое нарушение этого цикла может потенциально повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, делая начало рабочей недели "горячей зоной" для сердечных приступов.

Случаи ИМПСST требуют немедленного медицинского реагирования, поскольку они обычно требуют проведения экстренной процедуры для разблокирования артерии. Быстрое лечение имеет решающее значение для повышения шансов на выживание. Только в Великобритании ежегодно происходит около 30 000 госпитализаций по поводу ИМПСST.

Однако, хотя статистика понедельника может показаться пугающей, Лаффан подчеркивает, что это не означает, что вы можете терять бдительность до конца недели. Поддержание здоровья сердца — это постоянная работа, и стоит обратить внимание на дополнительные нагрузки, которые может оказывать начало рабочей недели на ваш организм.

Нилеш Самани, медицинский директор Британского фонда сердца, настаивает на том, что понимание того, почему сердечные приступы более вероятны в определенные дни, может в конечном итоге помочь спасти жизни. "Это исследование укрепляет наше понимание времени возникновения особенно серьезных сердечных приступов, но нам еще предстоит работа по выявлению причин этих закономерностей", — заявляет он.

Ранее Фокус писал о залоге здорового сердца. В новом исследовании выявлена связь между мощными мышцами ног и снижением риска сердечной недостаточности после инфаркта.

Также Фокус писал о новых стволовых клетках, которые позволяют более безопасно трансплантировать сердце. В прошлом приживленные стволовые клетки вызывали опасные сердечные ритмы, что делало терапию стволовыми клетками рискованным предложением для пациентов с инфарктом миокарда и сердечной недостаточностью.