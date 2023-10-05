"Жити до 100 років і працювати 3 дні на тиждень": банкір передбачив, як ШІ допоможе людям

Загалом ШІ має спростити людям майбутнього умови праці, проте його цілком можуть використати й для протизаконних цілей, вважає Джеймі Даймон з JPMorgan.

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Штучний інтелект зрештою дасть змогу людям дожити до 100 років і працювати лише три з половиною дні на тиждень. Про це заявив генеральний директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Даймон в інтерв'ю Bloomberg TV у понеділок, 2 жовтня.

Він зробив такий прогноз на тлі побоювань, що технологія генеративного штучного інтелекту може призвести до погіршення умов праці та втрати робочих місць людьми.

"Ваші діти житимуть до 100 років і не хворітимуть на рак завдяки технологіям. І в буквальному сенсі вони, ймовірно, працюватимуть три з половиною дні на тиждень", — сказав Даймон.

Генеральний директор JPMorgan Chase & Co уточнив, що штучний інтелект уже використовується тисячами співробітників його банку і, ймовірно, призведе до значного поліпшення якості життя працівників, навіть якщо ліквідує деякі робочі місця. Однак це будуть радше позитивні зміни, ніж негативні.

Медіа також пише про те, що Даймон, який назвав штучний інтелект "критично важливим для майбутнього успіху нашої компанії", раніше заявляв, що технологію можна використати для розроблення нових продуктів, залучення клієнтів, підвищення продуктивності та поліпшення управління ризиками. У 2023 році Даймон присвятив цілий розділ штучному інтелекту у своєму листі акціонерам, назвавши зусилля JPMorgan, які включають понад 300 прикладів використання ШІ, що вже працюють, "абсолютною необхідністю".

Водночас Джеймі Даймон не заперечує, що технології ШІ зловмисники можуть використовувати в протизаконних цілях.

"На мій погляд, найбільший негатив — це те, що ШІ використовуватимуть погані люди для здійснення поганих вчинків", — сказав банкір.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, чи може ШІ знищити цивілізацію ядерною зброєю. За останній рік розробки в галузі штучного інтелекту призвели до того, що його все частіше порівнюють з ядерною зброєю. Однак експерти в цьому питанні упускають суть — реальну небезпеку становить саме зближення ШІ з ядерними технологіями.

А на початку серпня кореспондент Sky News Марк Стоун розповів про те, як світові уряди готуються протистояти штучному інтелекту. Усе через те, що Раді безпеки ООН порекомендували "серйозно поставитися до ШІ" — організація вперше зібралася для обговорення ризиків і можливостей штучного інтелекту.