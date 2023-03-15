Футуролог передбачає, що люди досягнуть безсмертя вже зовсім скоро: коли це станеться

У відомого американського вченого та футуролога Реймонда Курцвейла деякі прогнози вже справдилися.

Related video

Американський футуролог і фахівець із комп'ютерних наук Реймонд Курцвейл визначив дуже чітко дату, коли людство зможе отримати безсмертя, а штучний інтелект досягне технологічної сингулярності. Якщо його передбачення виявиться таким самим точним, як і деякі попередні, то людям залишилося чекати не так вже й довго, щоб отримати шанс жити вічно, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ще 1990 року футуролог із США зробив 147 передбачень щодо подальшого технологічного розвитку людської цивілізації. За його словами, 115 із цих передбачень справдилися, решта виявилася частково правильною, і лише 3 передбачення так і залишилися нереалізованими.

Наприклад, Курцвейл пророкував, що вже до 2009 року люди повністю перейдуть на використання автономних самоврядних автомобілів. Хоча деякі компанії вже почали створювати такі авто, але вони поки що не набули масового поширення.

Що стосується його більш-менш правдивих прогнозів, то вчений передбачав понад 30 років тому, що вже до 2000 року комп'ютер зможе здолати людину в грі у шахи, що трохи пізніше з'являться планшетні комп'ютери та смартфони, люди повсюдно використовуватимуть бездротові технології для передачі даних, а інтернет "захопить" весь світ. Дійсно, мільярди людей на планеті щодня виходять в інтернет і користуються смартфонами та планшетами, а бездротова передача даних уже стала буденністю.

Але сміливіший прогноз футуролога стосується того, що люди зможуть досягти безсмертя вже до 2030 року, або близько того. Вчений вважає, що приблизно з цієї дати люди зможуть збільшувати середню тривалість життя приблизно на рік щороку, що теоретично може призвести до подібності вічного життя.

Але найсміливіший прогноз футуролога стосується того, що люди зможуть досягти безсмертя вже до 2030 року, або близько того. Вчений вважає, що приблизно з цієї дати люди зможуть збільшувати середню тривалість життя приблизно на рік щороку, що теоретично може призвести до подібності вічного життя. Фото: IFLScience

За словами Курцвейла, вже 2029 чи 2030 року штучний інтелект досягне технологічної сингулярності, тобто почне самостійно розвиватися і в результаті згодом досягне рівня людського інтелекту. А до 2045 року люди зможуть поєднатися з ІШ, і так з'являться подоби кіборгів.

Учений вважає, що шлях до безсмертя людини прокладе активне використання в наших тілах нанороботів, які допомагатимуть лікувати хвороби, а також будуть задіяні в нашому мозку. Так люди зможуть самостійно створювати резервні копії своїх спогадів, обмінюватися фото, відео та просто повідомленнями, які переміщатимуться бездротовим способом у хмару.

Футуролог вважає, що об'єднання мозку людини з ШІ призведе до збільшення потужності роботи мозку в 10 тисяч разів, і це дозволить проводити обмін інформацією з тисячами комп'ютерів по всьому світу. Тобто нове покоління людей стане не лише жити довше, а й буде набагато розумнішим. І цей процес розпочнеться вже за 7 років, вважає вчений.

Футуролог вважає, що об'єднання мозку людини з ШІ призведе до збільшення потужності роботи мозку в 10 тисяч разів, і це дозволить проводити обмін інформацією з тисячами комп'ютерів по всьому світу. Тобто нове покоління людей стане не лише жити довше, а й буде набагато розумнішим. І цей процес розпочнеться вже через 7 років, вважає вчений. Фото: wikipedia

Дійсно, зараз уже ведуться дослідження в галузі використання комп'ютерного інтерфейсу в мозку людини, і деякі паралізовані люди вже зараз можуть обмінюватися повідомленнями за допомогою зовнішнього комп'ютера з рештою світу.

Не всі вчені погоджуються з таким прогнозом, який стосується дуже близького до нас майбутнього. Тільки час покаже, чи був Курцвейл правий. Більше 30 років тому багато хто також не вірив у те, що його передбачення збудуться.

Одним із найвідоміших вчених у світі, передбачення якого збулися, принаймні майже всі, є Альберт Ейнштейн. Фокус уже писав про деякі важливі відкриття, які змогли підтвердити правоту фізика. Хоча є одне відкриття, якого довело, що Ейнштейн все-таки був не правий.