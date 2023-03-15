Футуролог предсказывает, что люди достигнут бессмертия уже совсем скоро: когда это произойдет

У известного американского ученого и футуролога Рэймонда Курцвейла некоторые предсказания уже сбылись.

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Американский футуролог и специалист по компьютерным наукам Рэймонд Курцвейл определил очень четко дату, когда человечество сможет обрести бессмертие, а искусственный интеллект достигнет технологической сингулярности. Если его предсказание окажется таким же точным, как и некоторые предыдущие, то людям осталось ждать не так уж и долго, чтобы получить шанс жить вечно, пишет IFLScience.

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Еще в 1990 году футуролог из США сделал 147 предсказаний относительно дальнейшего технологического развития человеческой цивилизации. По его словам, 115 из этих предсказаний сбылись, остальные оказались частично верными и только 3 предсказания так и остались нереализованными.

Например, Курцвейл предсказывал, что уже к 2009 году люди полностью перейдут на использование автономных самоуправляемых автомобилей. Хотя некоторые компании уже начали создавать такие авто, но они пока не получили массового распространения.

Что касается его более-менее правдивых прогнозов, то ученый предсказывал более 30 лет назад, что уже к 2000 году компьютер сможет одолеть человека в игре в шахматы, что немного позже появятся планшетные компьютеры и смартфоны, люди станут повсеместно использовать беспроводные технологии для передачи данных, а Интернет "захватит" весь мир. Действительно, миллиарды людей на планете ежедневно выходят в Интернет и пользуются смартфонами и планшетами, а беспроводная передача данных уже стала обыденностью.

Но более смелый прогноз футуролога касается того, что люди смогут достичь бессмертия уже к 2030 году, ну или около того. Ученый считает, что примерно с этой даты люди смогут увеличивать среднюю продолжительность жизни примерно на год каждый последующий год, что теоретически может привести к подобию вечной жизни.

Но более смелый прогноз футуролога касается того, что люди смогут достичь бессмертия уже к 2030 году, ну или около того. Ученый считает, что примерно с этой даты люди смогут увеличивать среднюю продолжительность жизни примерно на год каждый последующий год, что теоретически может привести к подобию вечной жизни Фото: IFLScience

По словам Курцвейла, уже в 2029 или в 2030 году искусственный интеллект достигнет технологической сингулярности, то есть начнет самостоятельно развиваться и в результате со временем достигнет уровня человеческого интеллекта. А к 2045 году люди смогут соединить себя с ИИ и таким образом появятся подобия киборгов.

Ученый считает, что путь к бессмертию человека проложит активное использование в наших телах нанороботов, которые будут помогать лечить болезни, а также они будут задействованы в нашем мозге. Таким образом люди смогут без помощи других технических средств создавать резервные копии своих воспоминаний, обмениваться фото, видео и просто сообщениями, которые будут перемещаться беспроводным способом в облако.

Футуролог считает, что объединение мозга человека с ИИ приведет к увеличению мощности работы мозга в 10 тысяч раз и это позволит проводить обмен информацией с тысячами компьютеров по всему миру. То есть, новое поколение людей станет не только жить дольше, но и будет намного умнее. И этот процесс начнется уже через 7 лет, считает ученый.

Футуролог считает, что объединение мозга человека с ИИ приведет к увеличению мощности работы мозга в 10 тысяч раз и это позволит проводить обмен информацией с тысячами компьютеров по всему миру. То есть, новое поколение людей станет не только жить дольше, но и будет намного умнее. И этот процесс начнется уже через 7 лет, считает ученый Фото: wikipedia

Действительно, сейчас уже ведутся исследование в области использования компьютерного интерфейса в мозге человека и некоторые парализованные люди уже сейчас могут обмениваться сообщениями с помощью внешнего компьютера с остальным миром.

Не все ученые согласны с таким прогнозом, который касается очень близкого к нам будущего. Только время покажет был ли Курцвейл прав. Стоит напомнить, что более 30 лет назад многие также не верили в то, что его предсказания сбудутся.

Одним из самых известных ученых в мире, предсказания которого сбылись, по крайней мере, почти все, является Альберт Эйнштейн. Фокус уже писал о некоторых важных открытиях, которые смогли подтвердить правоту физика. Хотя есть одно открытие, которого доказало, что Эйнштейн все же был не прав.