"Жить до 100 лет и работать 3 дня в неделю": банкир предсказал, как ИИ поможет людям

В целом ИИ должен упростить людям будущего условия труда, однако его вполне могут использовать и для противозаконных целей, считает Джейми Даймон из JPMorgan.

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Искусственный интеллект в конечном итоге позволит людям дожить до 100 лет и работать всего три с половиной дня в неделю. Об этом заявил генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон в интервью Bloomberg TV в понедельник, 2 октября.

Он сделал такой прогноз на фоне опасений, что технология генеративного искусственного интеллекта может привести к ухудшению условий работы и потери рабочих мест людьми.

"Ваши дети будут жить до 100 лет и не будут болеть раком благодаря технологиям. И в буквальном смысле они, вероятно, будут работать три с половиной дня в неделю", — сказал Даймон.

Генеральный директор JPMorgan Chase & Co уточнил, что искусственный интеллект уже используется тысячами сотрудников его банка и, вероятно, приведет к значительному улучшению качества жизни работников, даже если ликвидирует некоторые рабочие места. Однако это будут скорее позитивные изменения, чем негативные.

Медиа также пишет о том, что Даймон, который назвал искусственный интеллект "критически важным для будущего успеха нашей компании", ранее заявлял, что технология может быть использована для разработки новых продуктов, привлечения клиентов, повышения производительности и улучшения управления рисками. В 2023 году Даймон посвятил целый раздел искусственному интеллекту в своем письме акционерам, назвав усилия JPMorgan, которые включают более 300 уже работающих примеров использования ИИ, "абсолютной необходимостью".

В то же время, Джейми Даймон не отрицает, что технологии ИИ злоумышленники могут использовать в противозаконных целях.

"На мой взгляд, самый большой негатив — это то, что ИИ будет использоваться плохими людьми для совершения плохих поступков", — сказал банкир.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, может ли ИИ уничтожить цивилизацию ядерным оружием. За последний год разработки в области искусственного интеллекта привели к тому, что его все чаще сравнивают с ядерным оружием. Однако эксперты в этом вопросе упускают суть — реальную опасность представляет именно сближение ИИ с ядерными технологиями.

А в начале августа корреспондент Sky News Марк Стоун рассказал о том, как мировые правительства готовятся противостоять искусственному интеллекту. Все из-за того, что Совету безопасности ООН порекомендовали "серьезно отнестись к ИИ" — организация впервые собралась для обсуждения рисков и возможностей искусственного интеллекта.