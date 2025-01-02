Минимальная зарплата в Польше выросла в 2025: на сколько она больше украинской

В течение двух лет в Польше происходил постепенный рост зарплаты с 35 тыс. до 47,2 тыс. в гривневом эквиваленте, а минимальная ставка оплаты выросла с 284 до 308,5 грн за 1 час. Сейчас минимальная ставка в Украине составляет 8 тыс. грн.

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С 1 января 2025 года в Польше в очередной раз повысят минимальную заработную плату, которая теперь будет составлять 4666 злотых (47,2 тыс. грн) до вычета налогов. Об этом сообщает "Польское радио".

Журналисты указывают, что индексация заработной платы состоялась через полгода с момента последнего повышения. Во второй половине 2024 года рядовой поляк получал 4100 злотых (41,2 тыс. грн).

Кроме повышения минимального уровня оплаты труда, выросла и ставка почасовой оплаты. Теперь за один час работы минимальная оплата вырастет от 28,1 злотого (284, 25 грн), до показателя в 30,5 злотых (308,58).

СМИ пишет, что уровень минимальной заработной платы в Польше существенно вырос за последние два года. Если за 2023 год рост произошел от 3490 до 3600 злотых, то с января прошлого года рядовой поляк получал 4242 злотых, а с 1 июля — 4300 злотых до анонсированного повышения.

Соответственно, сейчас каждый поляк получает 47,2 тыс. гривен, тогда как рядовой украинец — только 8 тыс. Это означает, что минимальная оплата труда в Польше почти в шесть раз больше той, которую выплачивают в Украине.

Напомним, Фокус писал, какой предполагается рост зарплат в Украине на 2025 год. Формально средняя зарплата украинцев вырастет в течение 2025 года, свидетельствуют предположения правительства Украины. Причина такой ситуации — нехватка кадров на рынке труда.

Также мы рассказывали, как отличаются выплаты в Украине и странах ЕС. На сегодня месячная минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен. В соседней Румынии, например, размер выплаты составляет более 664 евро.