Мінімальна зарплата в Польщі зросла у 2025: на скільки вона більша за українську

Протягом двох років у Польщі відбувалося поступове зростання зарплати з 35 тис. до 47,2 тис. у гривневому еквіваленті, а мінімальна ставка оплати зросла з 284 до 308,5 грн за 1 годину. Наразі мінімальна ставка в Україні складає 8 тис. грн.

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З 1 січня 2025 року в Польщі вчергове підвищать мінімальну заробітню плату, яка тепер складатиме 4666 злотих (47,2 тис. грн) до вирахування податків. Про це повідомляє "Польське радіо".

Журналісти вказують, що індексація заробітньої плати відбулася через пів року з моменту останнього підвищення. В другій половині 2024 року пересічний поляк отримував 4100 злотих (41,2 тис. грн).

Окрім підвищення мінімального рівня оплати праці, зросла й ставка погодинної оплати. Тепер за одну годину роботи мінімальна оплата зросте від 28,1 злотого (284, 25 грн), до показника в 30,5 злотих (308,58).

ЗМІ пише, що рівень мінімальної заробітної плати у Польщі суттєво виріс за останні два роки. Якщо за 2023 рік зростання відбулося від 3490 до 3600 злотих, то з січня минулого року пересічний поляк отримував 4242 злотих, а з 1 липня — 4300 злотих до анонсованого підвищення.

Відповідно, наразі кожен поляк отримує 47,2 тис. гривень, тоді як пересічний українець — лише 8 тис. Це означає, що мінімальна оплата праці в Польщі майже вшестеро більша за ту, яку виплачують в Україні.

Нагадаємо, Фокус писав, яке передбачається зростання зарплат в Україні на 2025 рік. Формально середня зарплата українців зросте протягом 2025 року, свідчать припущення уряду України. Причина такої ситуації — нестача кадрів на ринку праці.

Також ми розповідали, як відрізняються виплати в Україні та країнах ЄС. На сьогодні місячна мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 гривень. У сусідній Румунії, наприклад, розмір виплати становить понад 664 євро.