Нестача ресурсів і реформа держслужби: яке зростання зарплат очікується у 2025 році

Формально середня зарплата українців зросте протягом 2025 року, свідчать припущення уряду України. Причина такої ситуації — нестача кадрів на ринку праці.

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Уряд України у пояснювальній записці до закону про державний бюджет 2025 року пояснив майбутнє зростання зарплат українців дефіцитом на ринку праці. Орієнтовно вважають, що громадяни отримуватимуть на 10% більше, але насправді усе зростання "з'їсть" інфляція. Про зміни, які очікують українців у новому році, написали на порталі "24 каналу".

Зарплата в Україні у 2025 році

Щоб оцінити, чи відбудеться реальне зростання зарплат в Україні у 2025 році, на порталі вивчили пояснювальну записку до проєкту бюджету, який уряд подав у Верховну Раду восени 2024 року. Урядовці пояснили, як зміняться доходи громадян:

мінімальна зарплата збережеться на рівні 8 тис. грн. Причина, через яку зафіксували цей показник, — зростання на 16%, яке відбулось у 2024 році;

середня зарплата в Україні — очікують зростання до 24 389 грн.

На порталі порахували, що очікуване зростання зарплат — це "плюс" 10,5% протягом року. Водночас звернули увагу на те, що інфляція у 2025 році планується на рівні 9,5%. Таким чином встановили, що реальне зростання складе всього лиш 1%, ідеться у статті.

Тим часом у поясненні уряду вказано, з яких причин зросте номінальна середня зарплата. Основна причина — проблеми на ринку праці, пов'язані з дефіцитом кваліфікованих кадрів. Тобто працедавці будуть пропонувати на 10% вищу зарплату, щоб привабити фахівців, але насправді люди отримуватимуть ті ж гроші через зростання інфляції, показують розрахунки.

У пояснювальній записці до бюджету також розповіли про ще один напрямок змін зарплат в Україні. Як зауважили урядовці, у 2025 році, відповідно до вимог Європейського Союзу, держслужбовцям оплату праці будуть проводити відповідно до кваліфікації посад (почала діяти у 2024 році, вказано на порталі Кабміну).

Зарплата в Україні - середня зарплата у 2025 році Фото: Скриншот Зарплата в Україні - зміни оплати праці держслужбовців Фото: Скриншот

Зазначимо, 1 січня Фокус писав про новації бюджету у 2025 році. Серед іншого, уряд "заморозив" на три роки мінімальну зарплату, а також прожитковий мінімум та мінімальний посадовий оклад. Мінімальна зарплата складатиме 8 тис. грн на міс., тобто вартість години робочого часу — 48 грн. (1,13 дол. за курсом НБУ на 2 січня). Крім того, встановлено розміри зарплат для різних категорій українців: для працездатних — 3 028 грн, непрацездатних — 2 361 грн.

На вказані числа відреагував глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев. Зі слів нардепа, він розуміє, чому уряд заморозив доходи українців, але не зовсім з цим згоден. Такі рішення не допоможуть повернути громадян з-за кордону, написав політик у Telegram.

Нагадуємо, 11 грудня Данило Гетманцев повідомив, скільки штрафів заплатили інтернет-магазини за результатами перевірок податкової, і пояснив, яка була причина покарань.