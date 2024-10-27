В Исландии сократили рабочую неделю до четырех дней: чем примечателен эксперимент

Сокращение рабочей недели увеличило производительность труда. Экономический рост Исландии стал быстрее, а уровень безработицы — одним из самых низких в Европе, выяснили специалисты Института социальных наук страны.

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Исландия ввела четырехдневную рабочую неделю, благодаря чему ее экономика стала развиваться лучше. Об этом говорится в исследовании Института социальных наук страны.

Экономика Исландии превосходит большинство европейских после сокращения рабочей недели без потери зарплат сотрудников. В период с 2020 по 2022 годы более половины работников согласились на такое предложение.

В прошлом году экономический рост Исландии был быстрее, а уровень безработицы стал одним из самых низких в Европе. Исследование показывает настоящую историю успеха государства. Сократив рабочую неделю, экономика Исландии усилилась по ряду показателей, констатировал исследователь Гудмундур Харальдссон.

В государственном секторе 81% работников были удовлетворены своим рабочим временем, в частном секторе показатель был немного ниже — 77%. Около 97% работников считают, что сокращенная рабочая неделя обеспечила баланс между работой и личной жизнью.

Во время двух экспериментов, проведенных с 2015 по 2019 годы, работники государственного сектора Исландии работали 35-36 часов в неделю без уменьшения зарплаты. Многие из них ранее работали по 40 часов в неделю. К эксперименту привлекли 2500 человек — более 1% трудоспособного населения.

Выяснилось, что их производительность осталась прежней и в отдельных случаях возросла. При этом обнаружилось, что внутреннее состояние работников резко улучшилось по ряду показателей: от воспринимаемого стресса и выгорания до здоровья и баланса между работой и личной жизнью.

После судебных разбирательств исландские профсоюзы договорились о сокращении рабочего времени.

Напомним, более 70% энергии Исландия получает из геотермальных источников, это позволяет ей экономить около 3,5 % ВВП в год. При этом до 60% потребляемой энергии приходится на горячую воду.

В июне 2024 года власти Исландии продлили годовую лицензию последней оставшейся в стране китобойной компании Hvalur hf. Жизнь 128 финвалов, вторых по величине китов после синих, может оказаться под угрозой.