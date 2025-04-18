Більше – не завжди краще: у Китаї запроваджують новий підхід до офісних працівників

Великі китайські компанії почали обмежувати понаднормову роботу працівників, – хоча раніше працювати понаднормово для Китаю вважалося звичайною практикою.

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Про це повідомляє The Economist.

Наприклад, компанія Midea – один з найбільших китайських виробників побутової техніки – запустила кампанію проти "непотрібної понаднормової роботи", і працівників наполегливо просять йти з офісу до 18:20. А на заводі виробника дронів DJI робітникам наказали закінчувати не пізніше 21:00 (хоча й такий час критикують як надто пізній).

Новий підхід китайської влади, по-перше, має на меті боротьбу з "вигорянням" працівників – мовляв, немає сенсу постійно стресувати через роботу і при цьому не отримувати результату від власних зусиль. Щоправда, такі ініціативи сприймаються багатьма працівниками доволі скептично – мовляв, компанії, які раніше навіть примушували людей працювати більше за норму, тепер раптом занепокоїлися відсутністю мотивації.

По-друге, влада КНР прагне, щоб китайці витрачали більше саме всередині країни, а не покладалися лише на експорт і великі будівельні проєкти. Для цього розробили спеціальний план, в якому обґрунтовується "право на відпочинок і відпустку", і додали два державні вихідні. Проте і тут нова риторика зазнає критики: деякі вважають, що це було просто вимушеним кроком, адже Євросоюз нещодавно заборонив продукцію, виготовлену з використанням примусової праці, зокрема і "надмірної понаднормової роботи".

Як зауважує видання, раніше звичні для європейців два вихідні вважалися розкішшю для китайців. У 2019 році засновник бізнес-групи Alibaba Джек Ма наробив галасу своєю заявою про "роботу у форматі 996" (з 9-ї ранку до 9-ї вечора 6 днів на тиждень).

Також ми повідомляли, що влада Іспанії обмірковує скорочення робочого тижня до чотирьох днів без зменшення заробітної плати.

У 2024 році на чотириденний робочий тиждень перейшла Ісландія. За даними експертів, економічне зростання країни після такого кроку стало швидшим, а рівень безробіття став одним із найнижчих у Європі.