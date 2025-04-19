В Китае роботы бежали полумарафон вместе со спринтерами: кто победил в гонке (видео)

В китайской столице Пекин прошел полумарафон (чуть более 21 км), в котором приняли участие бегуны и гуманоидные роботы. Победителем гонки среди роботов стал Tiangong Ultra, который пробежал эту дистанцию за 2 часа 40 минут 42 секунды.

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Об этом сообщает издание The Telegraph.

Журналисты пишут, что всего в категории "роботов" было 13 образцов робототехники, которые бежали параллельно с бегунами. Во время забега роботов, люди выстроились на обочине дороги с телефонами в руках и были готовы сфотографировать каждую машину, когда она начинает гонку.

Однако не обошлось без курьезных ситуаций: один робот небольшого размера упал и пролежал несколько минут, а затем поднялся сам. В другой ситуации, вторая машина перевернула линию старта, врезалась в барьер и сбила с ног инженера.

Первым финишную прямую пересек дроид "Tiangong Ultra, который имеет рост почти 180 см и весит более 52 кг. Всю дистанцию полумарафона он пробежал за 2:40:42, тогда как среди бегунов в мужской и женской секциях победу одержали эфиопские спринтеры, которые показали время в 1:02:36 и 1:11:07 соответственно

Главный технический директор Пекинского инновационного центра гуманоидных роботов (BHRIC) Тан Цзянь, который разработал Tiangong Ultra, сказал журналистам, что компания "очень довольна результатами".

Всего в соревновании приняли участие 20 команд со всего Китая, которые создали роботов ростом от 75 до 180 см, а также весом до 88 кг. Некоторые бежали автономно, а другие дистанционно управлялись своими инженерами. Роботы и люди-участники бежали по отдельным дорожкам.

Журналисты пишут, что главной целью инженеров было "проверить производительность и надежность андроидов". В то же время проектировщики отметили, что главной целью полумарафона для роботов было завершить гонку, а не победить.

Ранее стало известно о роботе-вездеходе, который можно контролировать в любой точке мира. EarthRover от компании FrodoBots (Сингапур) доступен в трех моделях в зависимости от бюджета покупателя и предполагаемого использования.

Впоследствии сообщалось о новых передовых роботах с ИИ для обработки отходов. Ученые убеждены, что новые системы помогут перерабатывать батареи и другие электронные отходы, которые являются токсичными и опасными для работников.