Робот-вездеход можно контролировать из любой точки планеты: что он делает (видео)

EarthRover от компании FrodoBots (Сингапур) доступен в трех моделях в зависимости от бюджета покупателя и предполагаемого использования.

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Об этом пишет издание newatlas.com.

Бот, обладающий алюминиевым корпусом, движется со скоростью до 3,4 км/ч, передавая видео в реальном времени с фронтальной и задней камер. Благодаря встроенному микрофону и динамику пользователи также могут общаться с любыми любопытными наблюдателями, которых они замечают во время движения.

Робот-вездеход управляется вручную в режиме реального времени с помощью игрового контроллера, рулевого колеса или клавиатуры компьютера. По данным FrodoBots, задержка связи обычно составляет менее 1 с, в зависимости от покрытия сотовой связи. Для модели EarthRover Zero требуется SIM-карта 4G с тарифным планом.

Устройство 4,5 кг и работает до 5 ч на одной зарядке литиевой батареи. Его можно предварительно заказать по цене распродажи 299 долларов США (розничная цена составит 399 долларов США), и он должен поступить в продажу в июле.

Модель EarthRover Mini + меньше Zero, ее вес составляет всего 1,5 кг. Однако этот меньший размер также означает, что камеры расположены ближе к земле, плюс его аккумулятор меньшей емкости обеспечивает максимум 4 ч работы.

Он продается за 199 долларов США (розничная цена будет достигать 299 долларов США) и должен поступить в продажу в мае.

Базовая модель Mini по сути повторяет Mini + только с одной фронтальной камерой, и ее можно купить по сниженной цене 149 долларов США (обычная цена 249 долларов США).

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