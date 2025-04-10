Дроны уходят под землю: новый беспилотник с ИИ показал впечатляющий результат
Японская компания Toda Construction разработала инновационную технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющую беспилотным летательным аппаратов исследовать и оценивать подземные тоннели.
Возможности новой технологии раскрыл портал Dronelife. В ходе недавнего тестирования Toda использовала дроны для анализа забоев туннелей. Ранее этот процесс требовал кропотливой работы групп инженеров.
Чтобы весь процесс был автономным и простым в реализации, система получила пылезащитный навес для зарядки беспилотного блока, а также специальное программное обеспечение. В частности, БПЛА использует функцию автономного избегания препятствий, чтобы не сталкиваться со строительной техникой, рабочими или мусором во время выполнения своих миссий.
"При строительстве горного тоннеля мы проверили эффективность ряда систем, включая стабильность полета, получение изображений и оценку с помощью ИИ, используя автономную систему полета, оснащенную функцией избегания препятствий", — отметили разработчики.
Если общее время, необходимое для завершения обследования инженерами, составляет около 2 часов, то БПЛА справился с этой задачей за 17 минут. В издании назвали это "впечатляющим достижением".Важно
В Toda ожидают, что их технология сократит потребность в персонале, одновременно ускорив и упростив ранее трудоемкие инспекции, помогая в управлении крупными проектами и сокращая сроки.
Напомним, американская судостроительная компания Metal Shark готовится представить новое высокоскоростное маневренное беспилотное надводное судно (HSMUSV) для автономных военно-морских операций.
В свою очередь американская компания Shield A представила новейшую версию беспилотника V-BAT. Производитель улучшил автономность дрона, а также оснастил его двигателем на тяжелом топливе и связью SATCOM.