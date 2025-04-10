Дроны уходят под землю: новый беспилотник с ИИ показал впечатляющий результат

Японская компания Toda Construction разработала инновационную технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющую беспилотным летательным аппаратов исследовать и оценивать подземные тоннели.

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Возможности новой технологии раскрыл портал Dronelife. В ходе недавнего тестирования Toda использовала дроны для анализа забоев туннелей. Ранее этот процесс требовал кропотливой работы групп инженеров.

Чтобы весь процесс был автономным и простым в реализации, система получила пылезащитный навес для зарядки беспилотного блока, а также специальное программное обеспечение. В частности, БПЛА использует функцию автономного избегания препятствий, чтобы не сталкиваться со строительной техникой, рабочими или мусором во время выполнения своих миссий.

Подземный БПЛА Toda Фото: Toda Construction

"При строительстве горного тоннеля мы проверили эффективность ряда систем, включая стабильность полета, получение изображений и оценку с помощью ИИ, используя автономную систему полета, оснащенную функцией избегания препятствий", — отметили разработчики.

Если общее время, необходимое для завершения обследования инженерами, составляет около 2 часов, то БПЛА справился с этой задачей за 17 минут. В издании назвали это "впечатляющим достижением".

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В Toda ожидают, что их технология сократит потребность в персонале, одновременно ускорив и упростив ранее трудоемкие инспекции, помогая в управлении крупными проектами и сокращая сроки.

Напомним, американская судостроительная компания Metal Shark готовится представить новое высокоскоростное маневренное беспилотное надводное судно (HSMUSV) для автономных военно-морских операций.

В свою очередь американская компания Shield A представила новейшую версию беспилотника V-BAT. Производитель улучшил автономность дрона, а также оснастил его двигателем на тяжелом топливе и связью SATCOM.