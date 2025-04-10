Дрони йдуть під землю: новий безпілотник зі ШІ показав вражаючий результат

Японська компанія Toda Construction розробила інноваційну технологію на основі штучного інтелекту (ШІ), що дає змогу безпілотним літальним апаратам досліджувати й оцінювати підземні тунелі.

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Можливості нової технології розкрив портал Dronelife. Під час недавнього тестування Toda використовувала дрони для аналізу забоїв тунелів. Раніше цей процес вимагав кропіткої роботи груп інженерів.

Щоб увесь процес був автономним і простим у реалізації, система отримала пилозахисний навіс для зарядки безпілотного блоку, а також спеціальне програмне забезпечення. Зокрема, БПЛА використовує функцію автономного уникнення перешкод, щоб не стикатися з будівельною технікою, робітниками або сміттям під час виконання своїх місій.

Підземний БПЛА Toda Фото: Toda Construction

"Під час будівництва гірського тунелю ми перевірили ефективність низки систем, включно зі стабільністю польоту, отриманням зображень і оцінкою за допомогою ШІ, використовуючи автономну систему польоту, оснащену функцією уникнення перешкод", — зазначили розробники.

Якщо загальний час, необхідний для завершення обстеження інженерами, становить близько 2 годин, то БПЛА впорався з цим завданням за 17 хвилин. У виданні назвали це "вражаючим досягненням".

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У Toda очікують, що їхня технологія скоротить потребу в персоналі, водночас прискоривши і спростивши раніше трудомісткі інспекції, допомагаючи в управлінні великими проєктами і скорочуючи терміни.

Нагадаємо, американська суднобудівна компанія Metal Shark готується представити нове високошвидкісне маневрене безпілотне надводне судно (HSMUSV) для автономних військово-морських операцій.

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