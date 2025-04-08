Допомагають знищувати ЗС РФ в Україні: дрони V-BAT отримали у США смертоносне оновлення

Американська компанія Shield A представила новітню версію свого безпілотника V-BAT. Виробник поліпшив автономність дрона, а також оснастив його двигуном на важкому паливі та зв'язком SATCOM.

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Переваги модернізованого V-BAT описані в прес-релізі на порталі PR Newswire. Цей БПЛА спеціально створений для вирішення складних оперативних завдань: пошуку загроз і наведення на ціль за відсутності GPS і зв'язку, охорони кордонів і спостереження за морським простором.

Оновлений V-BAT отримав двигун на важкому паливі, який збільшує його тривалість польоту більш ніж на 13 годин. Безпілотник можна розгорнути практично на будь-якому класі кораблів ВМС США у всіх семи морських експедиційних підрозділах.

БПЛА, як і раніше, не вимагає злітно-посадкової смуги або катапульти, а його конструкція дає змогу приземлятися на рухомі судна, дахи та обмежені простори навіть у сильному вітрі та неспокійному морі. Крім того, V-BAT тепер може здійснювати вертикальний зліт і посадку повністю автономно, без допомоги оператора.

Інтеграція супутникового зв'язку SATCOM дає змогу операторам керувати безпілотником у будь-якій точці світу, а не тільки поблизу, за допомогою командно-адресної системи управління (C2) Beyond-Line-of-Sight (BLOS).

У V-BAT також можна інтегрувати кілька корисних навантажень, включно з пасивною широкосмуговою візуалізацією руху з підтримкою ViDAR, радіолокатором із синтезованою апертурою (SAR) і засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Найдалекоглядніші військові змінюють свої більші і дорожчі літаки розвідки і спостереження (ISR), які занадто вразливі для своєї вартості, і виконують ті самі завдання за допомогою дрібніших і доступніших дронів, таких як V-BAT", — заявив президент і співзасновник Shield AI Брендон Ценг.

Нагадаємо, згідно зі звітом Shield AI, у червні 2024 року дрони V-BAT уперше доправили в Україну, їх застосовували в реальних бойових умовах для оцінки характеристик і стійкості до російських засобів РЕБ.