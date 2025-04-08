Помогают уничтожать ВС РФ в Украине: дроны V-BAT получили в США смертоносное обновление

Американская компания Shield A представила новейшую версию своего беспилотника V-BAT. Производитель улучшил автономность дрона, а также оснастили его двигателем на тяжелом топливе и связью SATCOM.

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Преимущества модернизированного V-BAT описаны в пресс-релизе на портале PR Newswire. Этот БПЛА специально создан для решения сложных оперативных задач: поиска угроз и наведения на цель при отсутствии GPS и связи, охраны границ и наблюдения за морским пространством.

Обновленный V-BAT получил двигатель на тяжелом топливе, который увеличивает его продолжительность полета более чем на 13 часов. Беспилотник можно развернуть практически на любом классе кораблей ВМС США во всех семи морских экспедиционных подразделениях.

БПЛА по-прежнему не требует взлетно-посадочной полосы или катапульты, а его конструкция позволяет приземляться на движущиеся суда, крыши и ограниченные пространства даже при сильном ветре и неспокойном море. Кроме того, V-BAT теперь может совершать вертикальный взлет и посадку полностью автономно, без помощи оператора.

Интеграция спутниковой связи SATCOM позволяет операторам управлять беспилотником в любой точке мира, а не только поблизости, с помощью командно-адресной системы управления (C2) Beyond-Line-of-Sight (BLOS).

В V-BAT также можно интегрировать несколько полезных нагрузок, включая пассивную широкополосную визуализацию движения с поддержкой ViDAR, радиолокатор с синтезированной апертурой (SAR) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Самые дальновидные военные меняют свои более крупные и дорогие самолеты разведки и наблюдени (ISR), которые слишком уязвимы для своей стоимости, и выполняют те же задачи с помощью более мелких и доступных дронов, таких как V-BAT", — заявил президент и соучредитель Shield AI Брэндон Ценг.

Напомним, согласно отчету Shield AI, в июне 2024 дроны V-BAT впервые были доставлены в Украину и применялись в реальных боевых условиях для оценки характеристик и устойчивости к российским средствам РЭБ.