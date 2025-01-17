Компания Shield AI будет обучать украинских операторов экспериментальных дронов V-BAT

Президент компании Брэндон Ценг рассказал, что для участия в программе обучения с передовой были направлены некоторые из лучших операторов БПЛА.

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Компания Shield AI из Сан-Диего анонсировала программу обучения украинских операторов тактических беспилотников V-BAT. Этот шаг, по словам президента компании Брэндона Ценга, позволит украинским силам повысить эффективность ударов на дальние расстояния, несмотря на воздействие российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 16 января сообщил ресурс Defense One.

Ценг подчеркнул, что Украина стремится значительно усилить свои возможности в условиях активных боевых действий, однако сколько операторов примет участие в обучающей программе он не уточнил.

"Специально для этого проекта с передовой были переброшены экипажи, как и некоторые из лучших операторов беспилотников. Это потому, что украинцы осознают важность этой работы. Сейчас есть спрос на 120 с лишним V-BATS. Они хотели бы получить их как можно скорее", — сказал представитель Shield AI.

По его словам, американская компания намерена предоставить Украине программное обеспечение и дополнительные технологии, которые еще больше повысят стойкость дронов к российским средствам РЭБ.

Роль США в развитии беспилотных технологий

В Defense One отметили, что США активно поддерживают Украину в развитии беспилотных систем. С осени 2022 года администрация президента Байдена инициировала сотрудничество между американскими оборонными компаниями и украинскими производителями.

Вместе с тем украинский опыт использования V-BAT, в частности, во время ударов по российским ракетным комплексам и другим защищенным объектам, демонстрирует потенциал этой системы в условиях интенсивных боевых действий. Поэтому, считает Ценг, успех этих беспилотных систем в Украине может послужить основой для улучшения дальнобойного вооружения Пентагона.

"Новая команда Трампа должна прислушаться к украинским генералам и к тому, чего они просят: к технологиям, которые позволят беспилотникам выполнять задачи, несмотря на российскую систему РЭБ", — подытожил президент компании.

Важно

Прорыв через российскую РЭБ: как бойцы ВСУ используют американские беспилотники V-BAT

Напомним, компания Shield AI подтвердила применение в Украине уникальных дронов V-BAT. Отмечалось, что дроны применяли в реальных боевых условиях для оценки характеристик и устойчивости к российским системам РЭБ.