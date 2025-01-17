Компанія Shield AI навчатиме українських операторів експериментальних дронів V-BAT

Президент компанії Брендон Ценг розповів, що для участі в програмі навчання з передової були направлені деякі з найкращих операторів БПЛА.

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Компанія Shield AI із Сан-Дієго анонсувала програму навчання українських операторів тактичних безпілотників V-BAT. Цей крок, за словами президента компанії Брендона Ценга, дасть змогу українським силам підвищити ефективність ударів на далекі відстані, незважаючи на вплив російської радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це 16 січня повідомив ресурс Defense One.

Ценг наголосив, що Україна прагне значно посилити свої можливості в умовах активних бойових дій, однак скільки операторів візьме участь у навчальній програмі він не уточнив.

"Спеціально для цього проєкту з передової були перекинуті екіпажі, як і деякі з найкращих операторів безпілотників. Це тому, що українці усвідомлюють важливість цієї роботи. Зараз є попит на 120 з гаком V-BATS. Вони хотіли б отримати їх якомога швидше", — сказав представник Shield AI.

За його словами, американська компанія має намір надати Україні програмне забезпечення і додаткові технології, які ще більше підвищать стійкість дронів до російських засобів РЕБ.

Роль США в розвитку безпілотних технологій

У Defense One зазначили, що США активно підтримують Україну в розвитку безпілотних систем. З осені 2022 року адміністрація президента Байдена ініціювала співпрацю між американськими оборонними компаніями та українськими виробниками.

Водночас український досвід використання V-BAT, зокрема, під час ударів по російських ракетних комплексах та інших захищених об'єктах, демонструє потенціал цієї системи в умовах інтенсивних бойових дій. Тому, вважає Ценг, успіх цих безпілотних систем в Україні може стати основою для поліпшення далекобійного озброєння Пентагону.

"Нова команда Трампа повинна прислухатися до українських генералів і до того, чого вони просять: до технологій, які дадуть змогу безпілотникам виконувати завдання, попри російську систему РЕБ", — підсумував президент компанії.

Важливо

Прорив через російську РЕБ: як бійці ЗСУ використовують американські безпілотники V-BAT

Нагадаємо, компанія Shield AI підтвердила застосування в Україні унікальних дронів V-BAT. Зазначалося, що дрони застосовували в реальних бойових умовах для оцінки характеристик і стійкості до російських систем РЕБ.