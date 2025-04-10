Беспилотник получил лазерное "всевидящее око": на что способна эта технология (фото)

Компания YellowScan разработала систему Navigator, которая устанавливается на беспилотные летательные аппараты и сканирует ландшафт, картографируя как сушу, так и мелководье с чрезвычайной точностью.

Related video

О новой разработке пишет Fox News. Модуль весит около 4 килограмм и совместим с профессиональными дронами. В оптимальных условиях он может картировать мелководье глубиной до 20 метров, создавая цифровые модели с точностью около 3 сантиметров.

Дрон с системой Navigator Фото: YellowScan

Возможности Navigator от YellowScan:

картирование мелководья, где традиционные методы небезопасны;

адаптивная обработка сигнала для сложных водных условий;

визуализации данных в истинном цвете с помощью встроенной камеры;

до 45 минут автономной работы на одном заряде аккумулятора.

В YellowScan отмечают, что Navigator позволяет исследователям эффективнее моделировать закономерности эрозии и перемещения осадочных пород. Эти данные жизненно важны для защиты уязвимых прибрежных зон. Подробные 3D-изображения подводных экосистем особенно полезны для изучения таких критически важных сред, как заросли элграсса, которые поддерживают морское биоразнообразие.

Кроме того, Navigator позволяет точно картировать низменные прибрежные районы, подверженные риску наводнений. Он может помочь в подготовке к повышению уровня моря и в разработке стратегий смягчений последствий.

Важно

Дроны уходят под землю: новый беспилотник с ИИ показал впечатляющий результат

"Для создания YellowScan Navigator потребовались годы разработки и обработки знаний. Эта технология преобразует абстрактные обсуждения изменения климата в конкретные, измеримые данные", — отметил генеральный директор YellowScan Тристан Аллуи.

Напомним, ранее компания Maxar представила программный пакет Raptor, позволяющий дронам осуществлять навигацию и получать точные наземные координаты без использования GPS.

В свою очередь исследователи из Японии разработали новый биогибридный дрон, который использует для навигации чувствительные к запахам антенны шелкопрядов.