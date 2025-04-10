Безпілотник отримав лазерне "всевидюче око": на що здатна ця технологія (фото)

Компанія YellowScan розробила систему Navigator, яку встановлюють на безпілотні літальні апарати та сканують ландшафт, картографуючи як сушу, так і мілководдя з надзвичайною точністю.

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Про нову розробку пише Fox News. Модуль важить близько 4 кілограмів і сумісний із професійними дронами. В оптимальних умовах він може картувати мілководдя глибиною до 20 метрів, створюючи цифрові моделі з точністю близько 3 сантиметрів.

Дрон із системою Navigator Фото: YellowScan

Можливості Navigator від YellowScan:

картування мілководдя, де традиційні методи небезпечні;

адаптивна обробка сигналу для складних водних умов;

візуалізації даних в істинному кольорі за допомогою вбудованої камери;

до 45 хвилин автономної роботи на одному заряді акумулятора.

У YellowScan зазначають, що Navigator дає змогу дослідникам ефективніше моделювати закономірності ерозії та переміщення осадових порід. Ці дані життєво важливі для захисту вразливих прибережних зон. Докладні 3D-зображення підводних екосистем особливо корисні для вивчення таких критично важливих середовищ, як зарості елграсу, які підтримують морське біорізноманіття.

Крім того, Navigator дає змогу точно картувати низинні прибережні райони, схильні до ризику повеней. Він може допомогти в підготовці до підвищення рівня моря і в розробці стратегій пом'якшення наслідків.

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"Для створення YellowScan Navigator знадобилися роки розробки та обробки знань. Ця технологія перетворює абстрактні обговорення зміни клімату на конкретні, вимірювані дані", — зазначив генеральний директор YellowScan Трістан Аллуї.

Нагадаємо, раніше компанія Maxar представила програмний пакет Raptor, що дає змогу дронам здійснювати навігацію та отримувати точні наземні координати без використання GPS.

Зі свого боку дослідники з Японії розробили новий біогібридний дрон, який використовує для навігації чутливі до запахів антени шовкопрядів.