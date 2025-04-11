Робот-всюдихід можна контролювати з будь-якої точки планети: що він робить (відео)

EarthRover від компанії FrodoBots (Сінгапур) доступний у трьох моделях залежно від бюджету покупця і передбачуваного використання.

Related video

Про це пише видання newatlas.com.

Бот, що має алюмінієвий корпус, рухається зі швидкістю до 3,4 км/год, передаючи відео в реальному часі з фронтальної і задньої камер. Завдяки вбудованому мікрофону і динаміку користувачі також можуть спілкуватися з будь-якими цікавими спостерігачами, яких вони помічають під час руху.

Робот-всюдихід управляється вручну в режимі реального часу за допомогою ігрового контролера, рульового колеса або клавіатури комп'ютера. За даними FrodoBots, затримка зв'язку зазвичай становить менше 1 с, залежно від покриття стільникового зв'язку. Для моделі EarthRover Zero потрібна SIM-карта 4G з тарифним планом.

Пристрій 4,5 кг і працює до 5 год на одній зарядці літієвої батареї. Його можна попередньо замовити за ціною розпродажу 299 доларів США (роздрібна ціна становитиме 399 доларів США), і він має надійти в продаж у липні.

Модель EarthRover Mini + менша за Zero, її вага становить лише 1,5 кг. Однак цей менший розмір також означає, що камери розташовані ближче до землі, плюс його акумулятор меншої ємності забезпечує максимум 4 год роботи.

Він продається за 199 доларів США (роздрібна ціна сягатиме 299 доларів США) і має надійти в продаж у травні.

Базова модель Mini по суті повторює Mini + тільки з однією фронтальною камерою, і її можна купити за зниженою ціною 149 доларів США (звичайна ціна 249 доларів США).

Раніше ми писали, що безпілотник отримав лазерне "всевидюче око". Компанія YellowScan розробила систему Navigator, яка встановлюється на безпілотні літальні апарати і сканує ландшафт, картографуючи як сушу, так і мілководдя з надзвичайною точністю.

Також повідомляли, що новий дрон зі ШІ показав вражаючий результат. Японська компанія Toda Construction розробила інноваційну технологію на основі штучного інтелекту (ШІ), що дає змогу безпілотним літальним апаратам досліджувати й оцінювати підземні тоннелі.