У Китаї роботи бігли напівмарафон разом зі спринтерами: хто переміг у гонці (відео)

В китайській столиці Пекін пройшов напівмарафон (трохи більш як 21 км), в якому взяли участь бігуни та гуманоїдні роботи. Переможцем гонки серед роботів став Tiangong Ultra, який пробіг цю дистанцію за 2 год 40 хвилин 42 секунди.

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Про це повідомляє видання The Telegraph.

Журналісти пишуть, що всього у категорії "роботів" було 13 зразків робототехніки, які бігли паралельно з бігунами. Під час забігу роботів, люди вишикувались узбіччям дороги з телефонами в руках та були готові сфотографувати кожну машину, коли вона починає гонку.

Проте не обійшлося без курйозних ситуацій: один робот невеликого розміру впав та пролежав кілька хвилин, а потім піднявся сам. В іншій ситуації, друга машина перевернула лінію старту, врізалася у бар'єр та збила з ніг інженера.

Першим фінішну пряму перетнув дроїд "Tiangong Ultra, який має зріст майже 180 см та важить понад 52 кг. Всю дистанцію напівмарафону він пробіг за 2:40:42, тоді як серед бігунів у чоловічій та жіночій секціях перемогу здобули ефіопські спринтери, які показали час у 1:02:36 та 1:11:07 відповідно

Головний технічний директор Пекінського інноваційного центру гуманоїдних роботів (BHRIC) Тан Цзянь, який розробив Tiangong Ultra, сказав журналістам, що компанія "дуже задоволена результатами".

Загалом у змагання взяли участь 20 команд з усього Китаю, які створили роботів зі зростом від 75 до 180 см, а також вагою до 88 кг. Деякі бігли автономно, а інші дистанційно керувалися своїми інженерами. Роботи та люди-учасники бігли по окремих доріжках.

Журналісти пишуть, що головною метою інженерів було "перевірити продуктивність і надійність андроїдів". Водночас проєктувальники наголосили, що головною метою напівмарафону для роботів було завершити гонку, а не перемогти.

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