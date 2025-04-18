Нові роботи з передовим ШІ "врятують" Європу: що вони робитимуть

Дослідники розробили роботів зі штучним інтелектом (ШІ), покликаних розв'язати зростаючу проблему електронних відходів у Європейському союзі.

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Про це пише Tech Xplore. За даними порталу, на найбільшому підприємстві ЄС з переробки електронних відходів Electrocycling GmbH більше половини співробітників вручну сортують відходи, витягуючи батареї, які є пожежонебезпечними і складно переробляються.

"Пристроїв стає дедалі більше, вони стають дедалі меншими, і всі вони містять літієві батареї, деякі з яких встановлені на постійній основі, припаяні або приклеєні. Це не робота мрії — щодня розбирати цю техніку", — сказав Ханнес Фреліх, керуючий директор Electrocycling.

Деякі з цих завдань могли б виконувати роботи, але щоразу, коли продукт змінюється, необхідно переналаштовувати апаратне і програмне забезпечення. Це може бути дорогим і забирати багато часу.

Щоб вирішити цю проблему, дослідницька ініціатива ReconCycle створила адаптивний роботизований робочий осередок, здатний переналаштовуватися для виконання різних завдань. Це робочий простір, який складається щонайменше з одного робота, його інструментів і обладнання, а також його контролера.

Система автономно адаптується до різних завдань за допомогою складного програмного забезпечення на основі ШІ та модульного обладнання, яке можна швидко переналаштувати. Вона також використовує м'які компоненти, такі як SoftHand — "людська рука", яка може маніпулювати об'єктами з великою точністю.

"Я був здивований, наскільки далеко вже просунулися технології та ШІ. Вони навіть відтворили людську руку для робота", — зазначив Фреліх.

У виданні зазначили, що кількість електронних відходів продовжує зростати. Так, у ЄС щорічно виробляється майже 5 мільйонів метричних тонн електронних відходів, що становить близько 11 кілограмів на людину. Менше 40% з них переробляється.

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Електронні відходи також мають серйозні економічні наслідки. За даними ООН, щорічно втрачається близько 84 млрд євро, коли такі цінні метали, як мідь, залізо і золото, викидаються замість того, щоб використовуватися повторно.

"Люди повинні розуміти, що це не просто відходи, а й сировина, яку необхідно переробляти і підтримувати в обороті як для економічної ефективності, так і для скорочення викидів CO2", — підкреслив Фреліх.

Нагадаємо, американська компанія Redwood Materials перероблятиме старі акумулятори електровелосипедів і скутерів від Lime, витягуючи з них рідкоземельні метали. Угода допоможе забезпечити США матеріалами для виробництва електромобілів на тлі обмежень з боку Китаю.