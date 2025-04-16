Рідкоземельні метали з "відходів": у США придумали, як обійтися без Китаю

Американська компанія Redwood Materials перероблятиме старі акумулятори електровелосипедів і скутерів від Lime, витягаючи з них рідкоземельні метали. Угода допоможе забезпечити США матеріалами для виробництва електромобілів на тлі обмежень з боку Китаю.

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Деталі угоди розкрив портал Gizmodo.

Lime управляє найбільшим у світі парком спільного мікромобільного транспорту, що налічує понад 270 000 одиниць у 30 країнах. Батареї в цих велосипедах і скутерах зазвичай служать від п'яти до семи років або 500 циклів зарядки.

Своєю чергою Redwood використовує відпрацьовані акумулятори для виробництва нових "високоякісних" батарей, які можна інтегрувати в усе, від автомобілів до телефонів.

Транспортна компанія відправить батареї, які досягли кінця свого терміну служби, на об'єкти Redwood у Неваді, де буде визначено, яка частина батареї — від кабелів до пластику і металів — придатна для повторного використання.

У виданні зазначили, що акумулятори часто становлять понад 40% від покупної ціни електромобілів. Для виробництва батарей потрібні рідкісноземельні метали, які, як правило, постачаються з Китаю.

Нещодавно Китай оголосив, що обмежить експорт деяких рідкоземельних металів у відповідь на 125%-вий тариф президента США Дональда Трампа на більшу частину експорту країни. Очікується, що переробка старих батарей допоможе згладити наслідки від цих заходів.

"Ми переробили 20 гігават-годин матеріалу лише у 2024 році. Цього достатньо, щоб виробити ще 250 000 електромобілів", — зазначив представник Redwood.

Нагадаємо, раніше уряд Китаю заборонив авіакомпаніям співпрацювати з американською корпорацією Boeing.

Також повідомлялося, що США розгорнуть розвідувальні БПЛА дальнього радіусу дії для стеження за Китаєм.