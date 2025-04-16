Редкоземельные металлы из "отходов": в США придумали, как обойтись без Китая

Американская компания Redwood Materials будет перерабатывать старые аккумуляторы электровелосипедов и скутеров от Lime, извлекая из них редкоземельные металлы. Сделка поможет обеспечить США материалами для производства электромобилей на фоне ограничений со стороны Китая.

Related video

Детали соглашения раскрыл портал Gizmodo.

Lime управляет крупнейшим в мире парком совместного микромобильного транспорта, насчитывающим более 270 000 единиц в 30 странах. Батареи в этих велосипедах и скутерах обычно служат от пяти до семи лет или 500 циклов зарядки.

В свою очередь Redwood использует отработанные аккумуляторы для производства новых "высококачественных" батарей, которые можно интегрировать во все, от автомобилей до телефонов.

Транспортная компания отправит батареи, которые достигли конца своего срока службы, на объекты Redwood в Неваде, где будет определено, какая часть батареи — от кабелей до пластика и металлов — пригодна для повторного использования.

В издании отметили, что аккумуляторы часто составляют более 40% от покупной цены электромобилей. Для производства батарей нужны редкоземельные металлы, которые, как правило, поставляются из Китая.

Недавно Китай объявил, что ограничит экспорт некоторых редкоземельных металлов в ответ на 125%-ный тариф президента США Дональда Трампа на большую часть экспорта страны. Ожидается, что переработка старых батарей поможет сгладить последствия от этих мер.

"Мы переработали 20 гигаватт-часов материала только в 2024 году. Этого достаточно, чтобы произвести еще 250 000 электромобилей", — отметил представитель Redwood.

Напомним, ранее правительство Китая запретило авиакомпаниям сотрудничать с американской корпорацией Boeing.

Также сообщалось, что США развернут разведывательные БПЛА дальнего радиуса действия для слежки за Китаем.