Под угрозой 10 самолетов: Китай запретил покупать Boeing из-за пошлин Трампа, — Bloomberg

Правительство Китая отреагировало на пошлины Дональда Трампа и запретило авиакомпаниям сотрудничать с американской корпорацией Boeing. Речь идет и о закупке самолетов, и о запчастях, написало агентство Bloomberg. В ответ акции Boeing начали падать, а китайцы могут потерять 10 оплаченных самолетов.

Related video

О последствиях пошлин Трампа для рынка самолетов говорится в статье, которую 15 апреля опубликовало Bloomberg.

Агентство сообщило, что получило информацию от анонимных источников. Источники заявили, что Си Цзиньпина отреагировал на 145% пошлины Белого дома: на выходные ввел 125% тарифа на импорт из США, а затем издал приказ о запрете покупки самолетов и запчастей Boeing. Также отмечается, что пошлины и сами по себе, без запрета, контакты с американским концерном сделали полностью невыгодными.

"Эти сборы сами по себе более чем удвоили бы стоимость изготовленных в США самолетов и запчастей, что сделало бы непрактичным для китайских авиакомпаний принимать самолеты Boeing", — написало Bloomberg.

Журналисты отметили, что китайские авиакомпании ранее заказали 10 самолетов. На портале Aviation Flights Group указано, что речь идет о 10 Boeing 737 Max для China Southern Airlines Co. , Air China Ltd. и Xiamen Airlines Co. За них уже оплатили средства (от 87 млн до 117 млн долл. за каждый): часть авиалайнеров все еще в США, а часть — в городе Чжоушань на востоке Китая. Не понятно, успели ли компании провести полные расчеты и оформить все документы до 11 апреля, когда появились взаимные пошлины, добавило издание. Не известно, поступят ли 10 самолетов китайским авиакомпаниям, или поставка под угрозой.

"Этим самолетам может быть разрешено въезжать в Китай в каждом конкретном случае, говорят некоторые люди", — привели журналисты заявления анонимных источников.

Между тем акции компании Boeing начали падать, отметило Bloomberg. В частности, на премаркете ("условные" торги до открытия биржи) есть падение на 4,6% (уже есть спад до 5%), а с начала года — на 10%.

Пошлины Трампа — реакция биржи на решение Китая по Boeing Фото: investing.com

Пошлины Трампа — детали

Отметим, президент США Дональд Трамп 3 апреля ввел повышенные пошлины для почти всех государств планеты. В первом варианте решения главы Белого дома Китай получил 34% роста пошлин на ввоз китайских товаров, что в сумме с предыдущими составляет 67%. После этого Си Цзиньпин объявил о санкциях на импорт американских товаров — до 84%. В настоящее время китайские пошлины достигли 125%, указано на портале Минфина КНР.

Напоминаем, 14 апреля агентство Reuters рассказало о совместном ответе Японии, Европы и Южной Кореи на пошлины Трампа. Между тем Дональд Трамп отдельным указом освободил производителя iPhone от тарифов, которые он ввел для Китая.