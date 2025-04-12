Дональд Трамп неожиданно избавил iPhone от жестких пошлин, введенных против Китая

Белый дом предоставил тарифные льготы для смартфонов, компьютеров и других видов импортной электроники, поставляемой в основном из Китая, избавив их от 125-процентных пошлин, введенных Трампом во время его торговой войны против Китая.

Related video

Об этом пишет Reuters.

В уведомлении грузоотправителям Агентство по таможенному и пограничному контролю США опубликовало список тарифных кодов, которые будут исключены из пошлин. Исключения имеют обратную силу до 12:01 утра 5 апреля.

В списке 20 категорий продуктов, включая очень широкий код 8471 для всех компьютеров, ноутбуков, дисководов и электроники для автоматической обработки данных. Он также включал полупроводниковые приборы, чипы памяти и плоские дисплеи.

В уведомлении не содержится объяснений действий администрации Трампа, однако исключение поздним вечером стало долгожданным облегчением для крупных американских технологических компаний, включая Apple, Dell Technologies и бесчисленное множество других импортеров.

Однако эти исключения свидетельствуют о растущем понимании администрацией Трампа того, какие неудобства могут принести потребителям введенные им пошлины, особенно в отношении таких популярных товаров, как смартфоны, ноутбуки и другая электроника.

В прошлом году Трамп баллотировался на переизбрание, во многом благодаря обещанию снизить цены, которые, в сочетании с инфляцией, вызванной пандемией и войной России против Украины, резко возросли и подорвали экономическую репутацию президента Джо Байдена и его союзников-демократов.

Однако Трамп также пообещал, будучи кандидатом, ввести пошлины, которые стали центральной частью его экономической повестки дня, и президент отверг нестабильность на финансовых рынках и ожидаемый рост цен, вызванный высокими пошлинами на импорт.

Однако его так называемые "взаимные тарифы" вызвали опасения рецессии в США и вызвали критику со стороны его коллег-республиканцев, которые не хотят терять контроль над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах в следующем году из-за демократов, которые резко критиковали политику Трампа.

Трамп, который проводит выходные в своей резиденции во Флориде, заявил журналистам в пятницу, что его устраивают высокие пошлины на продукцию из Китая, но он уважает председателя Си Цзиньпина и верит, что из торгового конфликта между ними получится что-то хорошее.

Напомним, Китай ответил ответными пошлинами на введенные Дональдом Трампом пошлины. В Пекине заявили о повышении тарифов для американских товаров с 84 до 125% с 12 апреля.