Дональд Трамп несподівано позбавив iPhone від жорстких мит, введених проти Китаю

Білий дім надав тарифні пільги для смартфонів, комп'ютерів та інших видів імпортної електроніки, що поставляється переважно з Китаю, позбавивши їх 125-відсоткового мита, запровадженого Трампом під час його торгової війни проти Китаю.

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Про це пише Reuters.

У повідомленні вантажовідправникам Агентство з митного та прикордонного контролю США опублікувало список тарифних кодів, які будуть виключені з мит. Винятки мають зворотну силу до 12:01 ранку 5 квітня.

У списку 20 категорій продуктів, включно з дуже широким кодом 8471 для всіх комп'ютерів, ноутбуків, дисководів і електроніки для автоматичного оброблення даних. Він також включав напівпровідникові прилади, чіпи пам'яті та плоскі дисплеї.

У повідомленні не міститься пояснень дій адміністрації Трампа, проте виняток пізно ввечері став довгоочікуваним полегшенням для великих американських технологічних компаній, включно з Apple, Dell Technologies і незліченною кількістю інших імпортерів.

Однак ці винятки свідчать про зростаюче розуміння адміністрацією Трампа того, яких незручностей можуть завдати споживачам запроваджені ним мита, особливо щодо таких популярних товарів, як смартфони, ноутбуки та інша електроніка.

Минулого року Трамп балотувався на переобрання, багато в чому завдяки обіцянці знизити ціни, які, у поєднанні з інфляцією, спричиненою пандемією та війною Росії проти України, різко зросли й підірвали економічну репутацію президента Джо Байдена та його союзників-демократів.

Однак Трамп також пообіцяв, будучи кандидатом, запровадити мита, які стали центральною частиною його економічного порядку денного, і президент відкинув нестабільність на фінансових ринках і очікуване зростання цін, викликане високими митами на імпорт.

Однак його так звані "взаємні тарифи" викликали побоювання рецесії в США і викликали критику з боку його колег-республіканців, які не хочуть втрачати контроль над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах наступного року через демократів, які різко критикували політику Трампа.

Трамп, який проводить вихідні у своїй резиденції у Флориді, заявив журналістам у п'ятницю, що його влаштовують високі мита на продукцію з Китаю, але він поважає голову Сі Цзіньпіна і вірить, що з торговельного конфлікту між ними вийде щось хороше.

Нагадаємо, Китай відповів митами у відповідь на введені Дональдом Трампом мита. У Пекіні заявили про підвищення тарифів для американських товарів з 84 до 125% з 12 квітня.